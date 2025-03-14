- Panoramica
AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Il tasso di cambio AAXJ ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.08 e ad un massimo di 91.38.
Segui le dinamiche di iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AAXJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AAXJ oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF sono prezzate a 91.31. Viene scambiato all'interno di 0.41%, la chiusura di ieri è stata 90.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 630. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AAXJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF pagano dividendi?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF è attualmente valutato a 91.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AAXJ.
Come acquistare azioni AAXJ?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF al prezzo attuale di 91.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 91.31 o 91.61, mentre 630 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AAXJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AAXJ?
Investire in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF implica considerare l'intervallo annuale 64.33 - 92.45 e il prezzo attuale 91.31. Molti confrontano 6.92% e 23.41% prima di effettuare ordini su 91.31 o 91.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AAXJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF nell'ultimo anno è stato 92.45. All'interno di 64.33 - 92.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 90.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) nel corso dell'anno è stato 64.33. Confrontandolo con gli attuali 91.31 e 64.33 - 92.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AAXJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AAXJ?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 90.94 e 15.68%.
- Chiusura Precedente
- 90.94
- Apertura
- 91.27
- Bid
- 91.31
- Ask
- 91.61
- Minimo
- 91.08
- Massimo
- 91.38
- Volume
- 630
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 6.92%
- Variazione Semestrale
- 23.41%
- Variazione Annuale
- 15.68%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8