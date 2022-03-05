Moedas / XAUGBP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XAUGBP: Gold vs Great Britain Pound
2687.11 GBP 1.47 (0.05%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Pound Sterling
A taxa do XAUGBP para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2687.09 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 2688.60 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em libras Esterlinas. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUGBP Notícias
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Gold declines after strong US data offsets Fed rate cut
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Gold Analysis 18/09: Are We Preparing to Buy Again? (Chart)
- Análise do Ouro Hoje, 18/09: Até onde chegará? (Gráfico)
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- Forex Hoje - 18/09: Fed Adota Postura Agressiva sobre Taxas
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- Gold Forecast 18/09: Drops Ahead of the FOMC (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Gold price in India: Rates on September 18
- Gold consolidates post-FOMC slide from record high amid USD recovery
- Gold scales record high after Fed rate cut
- Gold skyrockets as Fed cuts 25 bps, eyes further easing
- Gold price steadies as Fed decision, Powell press conference loom
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- Forex Hoje 17/09: Mercados se estabilizam diante Fed
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
Aplicativos de negociação para XAUGBP
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper é um poderoso consultor especializado (EA) projetado para operar com OURO e seus diversos pares de moedas — incluindo XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Criado tanto para traders individuais quanto para profissionais de Prop Firms, este EA se destaca pela alta frequência de operações e ampla flexibilidade estratégica. Sua principal força está na negociação multi-moeda em todos os principais pares relacionados ao OURO, tornando-se uma solução de primeira linha para o mercado de metais pre
Currencystrengthpro
Marcos Martins
Guia de Configuração — Currency Strength Money PRO Cada parâmetro abaixo está explicado de forma direta para configurar o indicador. Parâmetro Valor padrão Descrição Moedas alvo separadas por vírgula USD,EUR,GBP,JPY,CHF, AUD,NZD,CAD,XAU … Lista de moedas analisadas. Separe por vírgula. Pode incluir/retirar moedas conforme o seu uso. Janela (horas) para variação percentual 12 Janela de tempo para medir a variação percentual de preço usada no cálculo de força. Atualização (segundos) 1 Intervalo
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Compre não um backtest, mas um sistema de negociação real Live Signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Este é o primeiro robô mais inteligente que negocia ouro ou XAU com pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD e XAUCNH! Acompanho as notícias todos os dias e aproveito qualquer oportunidade
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
CSMCurrencyPRO
Marcos Martins
Guia de Configuração — Currency Strength Money PRO Cada parâmetro abaixo está explicado de forma direta para configurar o indicador. Parâmetro Valor padrão Descrição Moedas alvo separadas por vírgula USD,EUR,GBP,JPY,CHF, AUD,NZD,CAD,XAU … Lista de moedas analisadas. Separe por vírgula. Pode incluir/retirar moedas conforme o seu uso. Janela (horas) para variação percentual 12 Janela de tempo para medir a variação percentual de preço usada no cálculo de força. Atualização (segundos) 1 Intervalo
GoldPulse AI
Babak Alamdar
3.5 (22)
Compre não um backtest, mas um sistema de negociação real Live Signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Este é o primeiro robô mais inteligente que negocia ouro ou XAU com pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD e XAUCNH! Acompanho as notícias todos os dias e aproveito qualquer oportunidade q
GeoWprPro
Georgij Komarov
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
GeoStochPro
Georgij Komarov
5 (1)
Geo_StochPro is a profile, or professional Stochastic. Geo_StochPro is one of the well-known currency profile indicators. It displays two Stochastic indicators on all timeframes and multiple currency pairs forming the currency profile in the matrix form simultaneously . Thus, you can see the current state of the selected instrument as well as other pairs containing that instrument (overbought/oversold) without switching timeframes. The indicator is perfect for scalpers, intraday and medium-term
Faixa diária
2687.09 2688.60
Faixa anual
1968.08 2712.09
- Fechamento anterior
- 2688.58
- Open
- 2688.60
- Bid
- 2687.11
- Ask
- 2687.41
- Low
- 2687.09
- High
- 2688.60
- Volume
- 85.194 K
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 5.34%
- Mudança de 6 meses
- 11.09%
- Mudança anual
- 36.53%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
11:00
GBP
- Atu.
- 4.00%
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
11:00
GBP
- Atu.
- 2
- Projeç.
- Prév.
- 9
11:00
GBP
- Atu.
- 0
- Projeç.
- Prév.
- 0
11:00
GBP
- Atu.
- 7
- Projeç.
- Prév.
- 0