XAUGBP: Gold vs Great Britain Pound

2687.11 GBP 1.47 (0.05%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Pound Sterling

A taxa do XAUGBP para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2687.09 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 2688.60 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em libras Esterlinas. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XAUGBP Notícias

Faixa diária
2687.09 2688.60
Faixa anual
1968.08 2712.09
Fechamento anterior
2688.58
Open
2688.60
Bid
2687.11
Ask
2687.41
Low
2687.09
High
2688.60
Volume
85.194 K
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
5.34%
Mudança de 6 meses
11.09%
Mudança anual
36.53%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0