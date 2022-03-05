CotizacionesSecciones
Divisas / XAUGBP
XAUGBP: Gold vs Great Britain Pound

2689.27 GBP 4.10 (0.15%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Pound Sterling

El coste de XAUGBP de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2673.28 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 2693.69 GBP.

Siga la dinámica de los precios en Oro en libras esterlinas. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Oro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Aplicaciones comerciales para XAUGBP

GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
Asesores Expertos
GoldenEdge Scalper es un poderoso asesor experto (EA) diseñado para operar con ORO y sus diversos pares de divisas, incluyendo XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Está pensado tanto para traders individuales como para profesionales de Prop Firms, destacando por su alta frecuencia de operaciones y su selección versátil de estrategias.
Currencystrengthpro
Marcos Martins
Indicadores
Guía de configuración - Currency Strength Money PRO A continuación se explica de forma sencilla cada uno de los parámetros para configurar el indicador. Parámetro Valor por defecto Descripción Divisas objetivo separadas por comas USD,EUR,GBP,JPY,CHF ,AUD,NZD,CAD,XAU ... Lista de divisas analizadas. Separadas por comas.
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Asesores Expertos
No compre un backtest, sino un sistema comercial real     Live Signal Welcome to the GoldPulse AI Hey Soy GoldPulse AI! ¡Este es el primer robot más inteligente que comercializa oro o XAU con pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD y XAUCNH!
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Multi Hunter es un sistema totalmente automatizado, abierto y multidivisa para operar con XAU. NO Utiliza Grid o Martingale. Configuraciones por defecto para un gráfico XAUUSD m15. Cada operación tiene un SL fijo y un Seguimiento Virtual de Ganancias. El Sistema funciona en un gráfico XAUUSD m15. El algoritmo opera por la noche después de las 22:00 . Gold Multi Hunter es capaz de operar simultáneamente en 5 pares de divisas XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF.
CSMCurrencyPRO
Marcos Martins
Indicadores
Currency Strength Money PRO — The Ultimate Currency Strength Indicator The Currency Strength Money PRO was designed for traders who need clarity and accuracy when analyzing Forex and Metals markets. ️ Modern LiveCharts-style display — colored bars instantly show which currencies are strong and which are weak. ️ Fully customizable — select currencies, timeframes, weights, and colors to fit your strategy.
GoldPulse AI
Babak Alamdar
3.5 (22)
Asesores Expertos
No compre un backtest, sino un sistema comercial real     Live Signal Welcome to the GoldPulse AI Hey Soy GoldPulse AI!   ¡Este es el primer robot más inteligente que comercializa oro o XAU con pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD y XAUCNH!
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart.
GeoStochPro
Georgij Komarov
5 (1)
Indicadores
Geo_StochPro is a profile, or professional Stochastic. Geo_StochPro is one of the well-known currency profile indicators. It displays two Stochastic indicators on all timeframes and multiple currency pairs forming the currency profile in the matrix form simultaneously . Thus, you can see the current state of the selected instrument as well as other pairs containing that instrument (overbought/oversold) without switching timeframes.
Rango diario
2673.28 2693.69
Rango anual
1968.08 2712.09
Cierres anteriores
2685.17
Open
2685.16
Bid
2689.27
Ask
2689.57
Low
2673.28
High
2693.69
Volumen
126.594 K
Cambio diario
0.15%
Cambio mensual
5.43%
Cambio a 6 meses
11.18%
Cambio anual
36.64%
