Валюты / XAUGBP
XAUGBP: Gold vs Great Britain Pound
2689.90 GBP 13.66 (0.51%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Pound Sterling
Стоимость XAUGBP за сегодня изменилась на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2681.45 GBP, а максимальная — 2706.24 GBP.
Следите за динамикой цен на Золото в Британских фунтах. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XAUGBP
Торговые приложения для XAUGBP
Дневной диапазон
2681.45 2706.24
Годовой диапазон
1968.08 2712.09
- Предыдущее закрытие
- 2703.56
- Open
- 2703.59
- Bid
- 2689.90
- Ask
- 2690.20
- Low
- 2681.45
- High
- 2706.24
- Объем
- 111.167 K
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 5.45%
- 6-месячное изменение
- 11.20%
- Годовое изменение
- 36.68%
17 сентября, среда