GeoWprPro Georgij Komarov Индикаторы

WPR по Профилю, или WPR для Профессионалов Индикатор Geo_WprPro - один из серии знаменитых индикаторов по профилю валюты - осуществляет одновременное отображение в матричном виде состояния двух индикаторов WPR с разными параметрами на всех таймфреймах на нескольких валютных парах, образующих профиль валюты. Как следует из описания, " Индикатор WPR является опережающим индикатором, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены