XAUGBP: Gold vs Great Britain Pound

2689.90 GBP 13.66 (0.51%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Pound Sterling

Стоимость XAUGBP за сегодня изменилась на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2681.45 GBP, а максимальная — 2706.24 GBP.

Следите за динамикой цен на Золото в Британских фунтах. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2681.45 2706.24
Годовой диапазон
1968.08 2712.09
Предыдущее закрытие
2703.56
Open
2703.59
Bid
2689.90
Ask
2690.20
Low
2681.45
High
2706.24
Объем
111.167 K
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
5.45%
6-месячное изменение
11.20%
Годовое изменение
36.68%
17 сентября, среда