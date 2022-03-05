Währungen / XAUGBP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XAUGBP: Gold vs Great Britain Pound
2734.83 GBP 46.25 (1.72%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Pound Sterling
Der Preis von XAUGBP hat sich heute um 1.72% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei2682.89 GBP bis zum Hoch von 2735.31 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Gold vs Britischem Pfund. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Gold-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUGBP News
- Gold erholt sich über 3.670 USD, da Käufer bei Rücksetzern trotz festem US-Dollar eintreten
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Neo Energy Metals: Fortschritte bei der Wirtschaftsprüfung und angestrebte Wiederaufnahme des Handels
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Fed bremst Gold-Rally – Chance für Investoren? – Video
- Gold stabilisiert sich aufgrund der Fed-Aussichten, die Stärke des US-Dollars begrenzt Gewinne
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Perpetua Resources erhält Baufreigabe für Stibnite-Goldprojekt
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold gewinnt wieder an positiver Zugkraft, da geopolitische Spannungen die Nachfrage stützen
- Goldpreis in Indien: Kurse am 19. September
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Goldpreis-Prognose: XAU/USD sinkt unter 3.650 USD wegen stärkerem US-Dollar und Gewinnmitnahmen
Handelsanwendungen für XAUGBP
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit GOLD und seinen verschiedenen Währungspaaren entwickelt wurde – darunter XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Er richtet sich an sowohl Einzelhändler im Forex-Markt als auch professionelle Prop-Trader. Dieser EA zeichnet sich durch seine hohe Handelsfrequenz und flexible Strategieoptionen aus. Seine größte Stärke liegt im Multicurrency-Handel mit allen wichtigen GOLD-Paaren – eine erstklassige Lösung für Edelmeta
Currencystrengthpro
Marcos Martins
Konfigurationsleitfaden - Währungsstärke Geld PRO Im Folgenden wird jeder Parameter zur Konfiguration des Indikators auf einfache Weise erläutert. Parameter Standardwert Beschreibung Kommagetrennte Zielwährungen USD,EUR,GBP,JPY,CHF ,AUD,NZD,CAD,XAU ... Liste der analysierten Währungen. Getrennt durch Komma. Sie können Währungen nach Bedarf hinzufügen/entfernen. Fenster (Stunden) für Variation Veränderung 12 Zeitfenster für die Messung der prozentualen Veränderung in die bei der Berechnung der S
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Dies ist der erste intelligenteste Roboter, der Gold oder XAU mit vollständigen Paaren wie XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD und XAUCNH handelt! Ich überprüfe jeden T
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter ist ein vollautomatisches, offenes und Multi-Währungssystem für den Handel mit XAU. Verwenden Sie kein Grid oder Martingale. Standardeinstellungen für ein Diagramm XAUUSD m15. Jeder Handel hat einen festen SL und virtuelle Gewinnverfolgung. Das System arbeitet auf einem XAUUSD m15 Chart. Der Algorithmus handelt in der abendlichen Ruhezeit nach 22:00 Uhr. Gold Multi Hunter ist in der Lage, gleichzeitig auf 5 Währungspaaren XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF zu handeln .
CSMCurrencyPRO
Marcos Martins
Description in English Currency Strength Money PRO — The Ultimate Currency Strength Indicator The Currency Strength Money PRO was designed for traders who need clarity and accuracy when analyzing Forex and Metals markets. ️ Modern LiveCharts-style display — colored bars instantly show which currencies are strong and which are weak. ️ Fully customizable — select currencies, timeframes, weights, and colors to fit your strategy. ️ Smart alerts — get notifications when a true imbalance between
GoldPulse AI
Babak Alamdar
3.5 (22)
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Dies ist der erste intelligenteste Roboter, der Gold oder XAU mit vollständigen Paaren wie XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD und XAUCNH handelt! Ich überprüfe jeden T
GeoWprPro
Georgij Komarov
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
GeoStochPro
Georgij Komarov
5 (1)
Geo_StochPro is a profile, or professional Stochastic. Geo_StochPro is one of the well-known currency profile indicators. It displays two Stochastic indicators on all timeframes and multiple currency pairs forming the currency profile in the matrix form simultaneously . Thus, you can see the current state of the selected instrument as well as other pairs containing that instrument (overbought/oversold) without switching timeframes. The indicator is perfect for scalpers, intraday and medium-term
Tagesspanne
2682.89 2735.31
Jahresspanne
1968.08 2735.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 2688.58
- Eröffnung
- 2688.60
- Bid
- 2734.83
- Ask
- 2735.13
- Tief
- 2682.89
- Hoch
- 2735.31
- Volumen
- 173.880 K
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 7.21%
- 6-Monatsänderung
- 13.06%
- Jahresänderung
- 38.96%
19 September, Freitag
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K