GBPPLN: Pound Sterling vs Zloty

4.89493 PLN 0.00370 (0.08%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Zloty

A taxa do GBPPLN para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 4.88956 PLN para 1 GBP e o máximo foi 4.89592 PLN.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs zloty polonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
4.88956 4.89592
Faixa anual
4.84156 5.27143
Fechamento anterior
4.8986 3
Open
4.8920 0
Bid
4.8949 3
Ask
4.8952 3
Low
4.8895 6
High
4.8959 2
Volume
1.946 K
Mudança diária
-0.08%
Mudança mensal
-0.33%
Mudança de 6 meses
-2.14%
Mudança anual
-4.92%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0