CotizacionesSecciones
Divisas / GBPPLN
Volver a Divisas

GBPPLN: Pound Sterling vs Zloty

4.89853 PLN 0.00720 (0.15%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Zloty

El tipo de cambio de GBPPLN de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.89449 PLN por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 4.91843 PLN.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs esloti polaco. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPPLN News

Rango diario
4.89449 4.91843
Rango anual
4.84156 5.27143
Cierres anteriores
4.9057 3
Open
4.8990 1
Bid
4.8985 3
Ask
4.8988 3
Low
4.8944 9
High
4.9184 3
Volumen
20.994 K
Cambio diario
-0.15%
Cambio mensual
-0.25%
Cambio a 6 meses
-2.07%
Cambio anual
-4.85%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0