GBPPLN: Pound Sterling vs Zloty

4.88833 PLN 0.01030 (0.21%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Zloty

Der Wechselkurs von GBPPLN hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 4.88213 PLN und einem Hoch von 4.90193 PLN pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Polnischem Zloty-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

