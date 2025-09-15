КотировкиРазделы
GBPPLN: Pound Sterling vs Zloty

4.90333 PLN 0.01810 (0.37%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Zloty

Курс GBPPLN за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.88153 PLN за 1 GBP, а максимальная — 4.90553 PLN.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Польского злотого. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
4.88153 4.90553
Годовой диапазон
4.84156 5.27143
Предыдущее закрытие
4.8852 3
Open
4.8865 3
Bid
4.9033 3
Ask
4.9036 3
Low
4.8815 3
High
4.9055 3
Объем
19.648 K
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
-1.97%
Годовое изменение
-4.75%
17 сентября, среда