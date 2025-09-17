CotaçõesSeções
EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.63379 MXN 0.00080 (0.00%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Mexican Peso

A taxa do EURMXN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.49465 e o mais alto foi 21.66779.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs Mexican Peso. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
21.49465 21.66779
Faixa anual
20.84499 23.51800
Fechamento anterior
21.6329 9
Open
21.6331 1
Bid
21.6337 9
Ask
21.6340 9
Low
21.4946 5
High
21.6677 9
Volume
71.847 K
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
-0.65%
Mudança de 6 meses
-2.30%
Mudança anual
-1.26%
