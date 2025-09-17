Moedas / EURMXN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EURMXN: Euro vs Mexican Peso
21.63379 MXN 0.00080 (0.00%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Mexican Peso
A taxa do EURMXN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.49465 e o mais alto foi 21.66779.
Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs Mexican Peso. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURMXN Notícias
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR/USD Hoje Previsão 18/9: Correção ou impulso? (Gráfico)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- Forex Hoje 17/09: Mercados se estabilizam diante Fed
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
- EUR/USD breaks out of range – Société Générale
- EUR/USD Forecast Today 17/09: Attempts a Breakout (Video)
- EUR: Range break-out – ING
Faixa diária
21.49465 21.66779
Faixa anual
20.84499 23.51800
- Fechamento anterior
- 21.6329 9
- Open
- 21.6331 1
- Bid
- 21.6337 9
- Ask
- 21.6340 9
- Low
- 21.4946 5
- High
- 21.6677 9
- Volume
- 71.847 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.65%
- Mudança de 6 meses
- -2.30%
- Mudança anual
- -1.26%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
09:45
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
16:30
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.