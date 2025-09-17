クォートセクション
通貨 / EURMXN
EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.59859 MXN 0.03520 (0.16%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Mexican Peso

EURMXNの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり21.58899の安値と21.65339の高値で取引されました。

Euro vs Mexican Pesoダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURMXN News

1日のレンジ
21.58899 21.65339
1年のレンジ
20.84499 23.51800
以前の終値
21.6337 9
始値
21.6201 5
買値
21.5985 9
買値
21.5988 9
安値
21.5889 9
高値
21.6533 9
出来高
22.244 K
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
-0.81%
6ヶ月の変化
-2.46%
1年の変化
-1.42%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K