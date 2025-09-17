시세섹션
통화 / EURMXN
통화로 돌아가기

EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.60059 MXN 0.03320 (0.15%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Mexican Peso

EURMXN 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.55859이고 고가는 21.66019이었습니다.

Euro vs Mexican Peso 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURMXN News

일일 변동 비율
21.55859 21.66019
년간 변동
20.84499 23.51800
이전 종가
21.6337 9
시가
21.6201 5
Bid
21.6005 9
Ask
21.6008 9
저가
21.5585 9
고가
21.6601 9
볼륨
62.865 K
일일 변동
-0.15%
월 변동
-0.80%
6개월 변동
-2.45%
년간 변동율
-1.41%
20 9월, 토요일