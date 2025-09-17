통화 / EURMXN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EURMXN: Euro vs Mexican Peso
21.60059 MXN 0.03320 (0.15%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Mexican Peso
EURMXN 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.55859이고 고가는 21.66019이었습니다.
Euro vs Mexican Peso 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURMXN News
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
일일 변동 비율
21.55859 21.66019
년간 변동
20.84499 23.51800
- 이전 종가
- 21.6337 9
- 시가
- 21.6201 5
- Bid
- 21.6005 9
- Ask
- 21.6008 9
- 저가
- 21.5585 9
- 고가
- 21.6601 9
- 볼륨
- 62.865 K
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- -0.80%
- 6개월 변동
- -2.45%
- 년간 변동율
- -1.41%
20 9월, 토요일