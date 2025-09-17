CotationsSections
EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.60059 MXN 0.03320 (0.15%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Mexican Peso

Le taux de change de EURMXN a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.55859 et à un maximum de 21.66019.

Suivez la dynamique Euro vs Mexican Peso. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
21.55859 21.66019
Range Annuel
20.84499 23.51800
Clôture Précédente
21.6337 9
Ouverture
21.6201 5
Bid
21.6005 9
Ask
21.6008 9
Plus Bas
21.5585 9
Plus Haut
21.6601 9
Volume
62.865 K
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
-0.80%
Changement à 6 Mois
-2.45%
Changement Annuel
-1.41%
