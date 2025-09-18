KurseKategorien
EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.60059 MXN 0.03320 (0.15%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Mexican Peso

Der Wechselkurs von EURMXN hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.55859 bis zu einem Hoch von 21.66019 gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Mexican Peso-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.55859 21.66019
Jahresspanne
20.84499 23.51800
Vorheriger Schlusskurs
21.6337 9
Eröffnung
21.6201 5
Bid
21.6005 9
Ask
21.6008 9
Tief
21.5585 9
Hoch
21.6601 9
Volumen
62.865 K
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-0.80%
6-Monatsänderung
-2.45%
Jahresänderung
-1.41%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K