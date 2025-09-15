报价部分
货币 / EURMXN
EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.65059 MXN 0.01760 (0.08%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Mexican Peso

今日EURMXN汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点21.60219和高点21.65299进行交易。

关注Euro vs Mexican Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

日范围
21.60219 21.65299
年范围
20.84499 23.51800
前一天收盘价
21.6329 9
开盘价
21.6331 1
卖价
21.6505 9
买价
21.6508 9
最低价
21.6021 9
最高价
21.6529 9
交易量
3.248 K
日变化
0.08%
月变化
-0.57%
6个月变化
-2.23%
年变化
-1.18%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值