货币 / EURMXN
EURMXN: Euro vs Mexican Peso
21.65059 MXN 0.01760 (0.08%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Mexican Peso
今日EURMXN汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点21.60219和高点21.65299进行交易。
关注Euro vs Mexican Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EURMXN新闻
日范围
21.60219 21.65299
年范围
20.84499 23.51800
- 前一天收盘价
- 21.6329 9
- 开盘价
- 21.6331 1
- 卖价
- 21.6505 9
- 买价
- 21.6508 9
- 最低价
- 21.6021 9
- 最高价
- 21.6529 9
- 交易量
- 3.248 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- -0.57%
- 6个月变化
- -2.23%
- 年变化
- -1.18%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值