КотировкиРазделы
Валюты / EURMXN
Назад в Валюты

EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.64282 MXN 0.05257 (0.24%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Mexican Peso

Курс EURMXN за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.61074, а максимальная — 21.71579.

Следите за динамикой Euro vs Mexican Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EURMXN

Дневной диапазон
21.61074 21.71579
Годовой диапазон
20.84499 23.51800
Предыдущее закрытие
21.6953 9
Open
21.6813 9
Bid
21.6428 2
Ask
21.6431 2
Low
21.6107 4
High
21.7157 9
Объем
27.295 K
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-0.61%
6-месячное изменение
-2.26%
Годовое изменение
-1.22%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.