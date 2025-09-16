Валюты / EURMXN
EURMXN: Euro vs Mexican Peso
21.64282 MXN 0.05257 (0.24%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Mexican Peso
Курс EURMXN за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.61074, а максимальная — 21.71579.
Следите за динамикой Euro vs Mexican Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EURMXN
Дневной диапазон
21.61074 21.71579
Годовой диапазон
20.84499 23.51800
- Предыдущее закрытие
- 21.6953 9
- Open
- 21.6813 9
- Bid
- 21.6428 2
- Ask
- 21.6431 2
- Low
- 21.6107 4
- High
- 21.7157 9
- Объем
- 27.295 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- -2.26%
- Годовое изменение
- -1.22%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.