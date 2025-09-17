CotizacionesSecciones
EURMXN: Euro vs Mexican Peso

21.59219 MXN 0.04080 (0.19%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Mexican Peso

El tipo de cambio de EURMXN de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.56405, mientras que el máximo ha alcanzado 21.65339.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs Mexican Peso. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
21.56405 21.65339
Rango anual
20.84499 23.51800
Cierres anteriores
21.6329 9
Open
21.6331 1
Bid
21.5921 9
Ask
21.5924 9
Low
21.5640 5
High
21.6533 9
Volumen
37.540 K
Cambio diario
-0.19%
Cambio mensual
-0.84%
Cambio a 6 meses
-2.49%
Cambio anual
-1.45%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.