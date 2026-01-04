VWAP Monthly Quarterly and Yearly Bands
- Indicadores
- Andre Gonzalez Falci
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
📊 VWAP Bands
As VWAP Bands são uma extensão do indicador VWAP, utilizadas para identificar zonas de suporte e resistência ao redor do preço médio ponderado pelo volume.
A linha central representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume.
As bandas superiores e inferiores são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de desvios padrão em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar.
Essas bandas atuam como zonas dinâmicas de resistência e suporte:
-
Quando o preço se aproxima da banda superior, pode indicar uma possível região de venda (resistência).
-
Quando o preço se aproxima da banda inferior, pode indicar uma possível região de compra (suporte).
A direção e a inclinação das bandas ajudam a identificar a força e o sentido da tendência:
-
Bandas inclinadas para cima sugerem uma tendência de alta;
-
Bandas inclinadas para baixo indicam uma tendência de baixa.
As VWAP Bands podem ser utilizadas em diferentes períodos de tempo, adaptando-se a diversos estilos de trading, desde o day trade até o swing trade.
⚙️ Inputs (Parâmetros)
🔹 Price Type (Tipo de Preço)
Define qual preço será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Preço Típico (HLC/3).
Opções disponíveis:
-
Close – Preço de Fechamento
-
Open – Preço de Abertura
-
High – Preço Máximo
-
Low – Preço Mínimo
-
HL / 2 – Preço Mediano (média aritmética entre a Máxima e a Mínima)
-
HLC / 3 – Preço Típico (média aritmética entre Máxima, Mínima e Fechamento)
-
OHLC / 4 – Preço Médio (média aritmética entre Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento)
📌 Observação:
O Preço Típico (HLC/3) é o padrão utilizado no cálculo das VWAPs das plataformas Profit e BlackArrow (Nelogica).
🔹 Volume Type (Tipo de Volume)
Define qual volume será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Tick Volume.
Opções disponíveis:
-
Tick Volume – Volume por tick
-
Real Volume – Volume real negociado
👁️ Habilitar ou Desabilitar VWAP e Bandas
-
VWAP Weekly (Semanal) – Ativar ou desativar
-
VWAP Monthly (Mensal) – Ativar ou desativar
📉 Bandas da VWAP Mensal– Opções de Exibição
-
VWAP Monthly First Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Monthly Second Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Monthly Third Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Monthly Fourth Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Monthly Fifth Band – Ativar ou desativar
📉 Bandas da VWAP Trimestral – Opções de Exibição
-
VWAP Quarterly First Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Quarterly Second Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Quarterly Third Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Quarterly Fourth Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Quarterly Fifth Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Yearly First Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Yearly Second Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Yearly Third Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Yearly Fourth Band – Ativar ou desativar
-
VWAP Yearly Fifth Band – Ativar ou desativar
📐 Multiplicador de Desvio
Define a distância de cada banda em relação à VWAP, com base em desvios padrão:
-
Primeiro multiplicador de desvio – 0,5 (padrão)
-
Segundo multiplicador de desvio – 1,0 (padrão)
-
Terceiro multiplicador de desvio – 1,5 (padrão)
-
Quarto multiplicador de desvio – 2,0 (padrão)
-
Quinto multiplicador de desvio – 2,5 (padrão)
🔄 Versões Disponíveis
-
VWAP Indicator – MT5
