FreelanceSeções

Estratégia caixa de londres

MQL5 Experts Forex

Termos de Referência

estratégia caixa de londres quando a vela de 4 horas abri  horario de Brasília no gráfico h1 marca máxima e mínima das três velas anteriores de 1 hora 2 horas 3 horas fazer uma caixa dessas três velas se romper pra baixo venda se pra cima compra  

Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(31)
Projetos
55
5%
Arbitragem
34
0% / 94%
Expirado
24
44%
Trabalhando
2
Desenvolvedor 2
Classificação
(35)
Projetos
59
22%
Arbitragem
2
50% / 0%
Expirado
15
25%
Livre
3
Desenvolvedor 3
Classificação
(27)
Projetos
37
24%
Arbitragem
14
0% / 93%
Expirado
4
11%
Livre
4
Desenvolvedor 4
Classificação
(151)
Projetos
232
32%
Arbitragem
18
39% / 33%
Expirado
1
0%
Trabalhando
5
Desenvolvedor 5
Classificação
(3)
Projetos
3
0%
Arbitragem
1
0% / 100%
Expirado
0
Livre
6
Desenvolvedor 6
Classificação
(6)
Projetos
8
0%
Arbitragem
8
13% / 88%
Expirado
0
Livre
7
Desenvolvedor 7
Classificação
(539)
Projetos
619
33%
Arbitragem
35
37% / 49%
Expirado
11
2%
Ocupado
8
Desenvolvedor 8
Classificação
(16)
Projetos
19
21%
Arbitragem
0
Expirado
1
5%
Livre
9
Desenvolvedor 9
Classificação
(2282)
Projetos
2876
63%
Arbitragem
121
45% / 26%
Expirado
428
15%
Trabalhando
10
Desenvolvedor 10
Classificação
(361)
Projetos
643
26%
Arbitragem
92
72% / 14%
Expirado
12
2%
Trabalhando
Publicou: 1 código
11
Desenvolvedor 11
Classificação
(48)
Projetos
49
8%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
12
Desenvolvedor 12
Classificação
(1)
Projetos
2
0%
Arbitragem
0
Expirado
1
50%
Livre
Pedidos semelhantes
Gold MetaLockDay EA 30+ USD
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gold MetaLockDay EA (MT5) | //| Meta líquida diária com MIX de entradas (XAUUSD) | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade trade; //======================== INPUTS ========================// input string InpSymbol = ""; //

Informações sobre o projeto

Orçamento
30+ USD
Prazo
de 5 dias

Cliente

Pedidos postados1
Número de arbitragens0