Estratégia caixa de londres MQL5 Experts Forex

Termos de Referência

estratégia caixa de londres quando a vela de 4 horas abri horario de Brasília no gráfico h1 marca máxima e mínima das três velas anteriores de 1 hora 2 horas 3 horas fazer uma caixa dessas três velas se romper pra baixo venda se pra cima compra

Respondido 1 Desenvolvedor 1 Classificação (31) Projetos 55 5% Arbitragem 34 0% / 94% Expirado 24 44% Trabalhando 2 Desenvolvedor 2 Classificação (35) Projetos 59 22% Arbitragem 2 50% / 0% Expirado 15 25% Livre 3 Desenvolvedor 3 Classificação (27) Projetos 37 24% Arbitragem 14 0% / 93% Expirado 4 11% Livre 4 Desenvolvedor 4 Classificação (151) Projetos 232 32% Arbitragem 18 39% / 33% Expirado 1 0% Trabalhando 5 Desenvolvedor 5 Classificação (3) Projetos 3 0% Arbitragem 1 0% / 100% Expirado 0 Livre 6 Desenvolvedor 6 Classificação (6) Projetos 8 0% Arbitragem 8 13% / 88% Expirado 0 Livre 7 Desenvolvedor 7 Classificação (539) Projetos 619 33% Arbitragem 35 37% / 49% Expirado 11 2% Ocupado 8 Desenvolvedor 8 Classificação (16) Projetos 19 21% Arbitragem 0 Expirado 1 5% Livre 9 Desenvolvedor 9 Classificação (2282) Projetos 2876 63% Arbitragem 121 45% / 26% Expirado 428 15% Trabalhando 10 Desenvolvedor 10 Classificação (361) Projetos 643 26% Arbitragem 92 72% / 14% Expirado 12 2% Trabalhando Publicou: 1 código 11 Desenvolvedor 11 Classificação (48) Projetos 49 8% Arbitragem 0 Expirado 0 Livre 12 Desenvolvedor 12 Classificação (1) Projetos 2 0% Arbitragem 0 Expirado 1 50% Livre