Termos de Referência
1️⃣ MERCADO E CONDIÇÕES IDEAIS
🔹 Ativo (Forex)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
USDJPY
-
XAUUSD
-
BTCUSD
2️⃣ TIMEFRAME
-
Gráfico principal: M5
3️⃣ CONFIGURAÇÃO DOS INDICADORES
📊 Médias Móveis Exponenciais
-
EMA 9 → curto prazo
-
EMA 21 → pullback
-
EMA 200 → tendência principal
📉 RSI
-
Período: 14
-
Usado somente como filtro, não como gatilho.
4️⃣ IDENTIFICAÇÃO DA TENDÊNCIA (PASSO OBRIGATÓRIO)
🟢 Tendência de ALTA
✔ Preço acima da EMA 200
✔ EMA 9 acima da EMA 21
✔ EMA 21 inclinada para cima
🔴 Tendência de BAIXA
✔ Preço abaixo da EMA 200
✔ EMA 9 abaixo da EMA 21
✔ EMA 21 inclinada para baixo
❌ Se EMA 9 e 21 estiverem cruzando toda hora → não operar.
5️⃣ MOMENTO EXATO DO PULLBACK (ESSENCIAL)
🟢 Pullback de COMPRA
-
Preço volta até:
-
EMA 9 ou
-
EMA 21
-
-
RSI cai para 40–50
-
Candle perde força contra tendência
🔴 Pullback de VENDA
-
Preço sobe até EMA 9 ou 21
-
RSI sobe para 50–60
-
Candle perde força contra tendência
👉 Pullback NÃO é reversão.
6️⃣ GATILHO DE ENTRADA (ONDE O ROBÔ ENTRA)
🟢 ENTRADA BUY
-
Tendência confirmada (EMA 200)
-
Pullback tocou EMA 9 ou 21
-
RSI entre 40–50
-
Candle de força a favor da tendência:
-
Engolfo de alta OU
-
Candle forte fechando acima do anterior
-
-
Entrada no fechamento do candle
🔴 ENTRADA SELL
-
Tendência confirmada
-
Pullback até EMA 9 ou 21
-
RSI entre 50–60
-
Candle de rejeição/força
-
Entrada no fechamento
7️⃣ STOP LOSS (MUITO IMPORTANTE)
Opção profissional (recomendada)
-
5 a 8 pips
-
Sempre atrás:
-
Do último fundo (BUY)
-
Do último topo (SELL)
-
❌ Nunca usar stop fixo sem lógica.
8️⃣ TAKE PROFIT
-
8 a 12 pips
-
RR mínimo: 1:1.2
💡 Scalping vive de frequência + taxa de acerto, não de RR alto.
9️⃣ GESTÃO DE RISCO
|Regra
|Valor
|Risco por trade
|0.5% a 1%
|Máx trades por par
|1
|Máx trades/dia
|5
|Perda diária máx
|2%
|Drawdown máx
|5%
👉 Bateu limite → robô DESLIGA.
🔟 FILTROS QUE FAZEM A DIFERENÇA
✅ Operar SOMENTE se:
-
Spread < 1.5 pips (EURUSD)
-
Volatilidade normal
-
Sem notícia forte em 30 min
-
EMA 200 inclinada
❌ Bloquear trade se:
-
Candle > 15 pips (explosão)
-
Mercado lateral
-
Pullback profundo demais
1️⃣1️⃣ REGRAS DE SAÍDA MANUAL (ROBÔ)
-
Se preço andar +6 pips:
-
Move SL para BE (opcional)
-
-
Trailing stop leve (opcional)
❌ Trailing agressivo mata scalping.
1️⃣2️⃣ ERROS COMUNS (NÃO FAÇA)
❌ Operar contra EMA 200
❌ Martingale
❌ Grid
❌ Overtrade
❌ Ignorar spread
❌ Operar notícia
🧪 RESULTADO REALISTA
-
Win rate: 55%–65%
-
Baixo drawdown
-
Crescimento consistente
-
Sobrevive no longo prazo
ATENÇÃO: A EA PRECISA TER AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES E DOS OUTROS CAMPOS CASO FOR NECESSARIO.