Desenvolver EA MT5 para Scalping

MQL5 Experts

Termos de Referência

Preciso de uma EA de Scalping com as seguintes configurações: 🥇 ESTRATÉGIA DE SCALPING — PULLBACK EM TENDÊNCIA (PRO)

1️⃣ MERCADO E CONDIÇÕES IDEAIS

🔹 Ativo (Forex)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • USDJPY

  • XAUUSD

  • BTCUSD

2️⃣ TIMEFRAME

  • Gráfico principal: M5

3️⃣ CONFIGURAÇÃO DOS INDICADORES

📊 Médias Móveis Exponenciais

  • EMA 9 → curto prazo

  • EMA 21 → pullback

  • EMA 200 → tendência principal

📉 RSI

  • Período: 14

  • Usado somente como filtro, não como gatilho.

4️⃣ IDENTIFICAÇÃO DA TENDÊNCIA (PASSO OBRIGATÓRIO)

🟢 Tendência de ALTA

✔ Preço acima da EMA 200
✔ EMA 9 acima da EMA 21
✔ EMA 21 inclinada para cima

🔴 Tendência de BAIXA

✔ Preço abaixo da EMA 200
✔ EMA 9 abaixo da EMA 21
✔ EMA 21 inclinada para baixo

❌ Se EMA 9 e 21 estiverem cruzando toda hora → não operar.

5️⃣ MOMENTO EXATO DO PULLBACK (ESSENCIAL)

🟢 Pullback de COMPRA

  • Preço volta até:

    • EMA 9 ou

    • EMA 21

  • RSI cai para 40–50

  • Candle perde força contra tendência

🔴 Pullback de VENDA

  • Preço sobe até EMA 9 ou 21

  • RSI sobe para 50–60

  • Candle perde força contra tendência

👉 Pullback NÃO é reversão.

6️⃣ GATILHO DE ENTRADA (ONDE O ROBÔ ENTRA)

🟢 ENTRADA BUY

  1. Tendência confirmada (EMA 200)

  2. Pullback tocou EMA 9 ou 21

  3. RSI entre 40–50

  4. Candle de força a favor da tendência:

    • Engolfo de alta OU

    • Candle forte fechando acima do anterior

  5. Entrada no fechamento do candle

🔴 ENTRADA SELL

  1. Tendência confirmada

  2. Pullback até EMA 9 ou 21

  3. RSI entre 50–60

  4. Candle de rejeição/força

  5. Entrada no fechamento

7️⃣ STOP LOSS (MUITO IMPORTANTE)

Opção profissional (recomendada)

  • 5 a 8 pips

  • Sempre atrás:

    • Do último fundo (BUY)

    • Do último topo (SELL)

❌ Nunca usar stop fixo sem lógica.

8️⃣ TAKE PROFIT

  • 8 a 12 pips

  • RR mínimo: 1:1.2

💡 Scalping vive de frequência + taxa de acerto, não de RR alto.

9️⃣ GESTÃO DE RISCO

Regra Valor
Risco por trade 0.5% a 1%
Máx trades por par 1
Máx trades/dia 5
Perda diária máx 2%
Drawdown máx 5%

👉 Bateu limite → robô DESLIGA.

🔟 FILTROS QUE FAZEM A DIFERENÇA

✅ Operar SOMENTE se:

  • Spread < 1.5 pips (EURUSD)

  • Volatilidade normal

  • Sem notícia forte em 30 min

  • EMA 200 inclinada

❌ Bloquear trade se:

  • Candle > 15 pips (explosão)

  • Mercado lateral

  • Pullback profundo demais

1️⃣1️⃣ REGRAS DE SAÍDA MANUAL (ROBÔ)

  • Se preço andar +6 pips:

    • Move SL para BE (opcional)

  • Trailing stop leve (opcional)

❌ Trailing agressivo mata scalping.

1️⃣2️⃣ ERROS COMUNS (NÃO FAÇA)

❌ Operar contra EMA 200
❌ Martingale
❌ Grid
❌ Overtrade
❌ Ignorar spread
❌ Operar notícia

🧪 RESULTADO REALISTA

  • Win rate: 55%–65%

  • Baixo drawdown

  • Crescimento consistente

  • Sobrevive no longo prazo


ATENÇÃO: A EA PRECISA TER AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES E DOS OUTROS CAMPOS CASO FOR NECESSARIO. 



