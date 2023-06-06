Erros, bugs, perguntas - página 151

Swan:

Há outra secção no site para isso.

Sem verificar a actualização dos dados, do que está a falar em fiabilidade? O seu código garante que, depois de decorrido o tempo de atraso, o fecho não se tornará um capotamento?

Até que a condição do novo carrapato seja cumprida. Conta - não é necessário código. As suas fantasias são negativas - significa que tudo pende e nenhum código o salvará... Tem razão, o retcode não existe para nada.


Sim, não há nada de complicado nesta abordagem: esperamos pela transacção ou rejeição do pedido, pode haver variantes.

Estou interessado noutra coisa: o servidor irá tolerar, digamos, uma dúzia de pedidos para um instrumento sem demora?

 

Executando o terminal hoje e.....

1. Descarregou algo para 150 metros.

2. depois do 1º algo está a converter-se fortemente em disco.

3. após a 1ª e 2ª carga de CPU >80%

4. à espera de...

??????

 
Swan:

...para que tudo esteja pendurado e nenhum código possa salvá-lo... Certo, porque existe uma razão retcode.

Ha... Quando testarmos este retcode na vida real, falaremos mais sobre ele... Entretanto, não sabemos quanto tempo demorará a voltar e se estará sempre certo...
 
Descobriu acidentalmente uma pequena falha:


- quando a barra de ferramentas é desdobrada:

- quando o painel é minimizado:

Parece que a imagem de fundo não teve em conta a existência de uma troca ao exibir os lucros.

Todos IMHO.

 
Interesting:

Desenvolvedores.

Na ajuda MQL, não há ENUM_CHART_VOLUME_MODE no separador Índice. Adicione-o...


Obrigado pelo correio, arranjou-o.
 
Obrigado pelo correio.

Será fixado na próxima construção.

Oops... qual é o milagre? O trilho foi banido?)

2010.09.28 11:36:26     Trades  '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:34     Trades  '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:26     Trades  '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000
2010.09.28 11:34:34     Trades  '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000
2010.09.28 11:31:59     Trades  '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:30:59     Trades  '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000
2010.09.28 11:28:38     Trades  '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:27:38     Trades  '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000
Por favor, verifique o tamanho automático das colunas. Onde está vazio, onde é grosso...
 
EQU:

Oops... qual é o milagre? O trilho foi banido?)

Obrigado - vamos verificar isso.

 
Onde exactamente?
 
sealdo:

Metaeditor e Metatrader 5, apesar das configurações de servidor proxy (Internet por satélite) instaladas há muito tempo, a ajuda é descarregada via "terrestre".

O instalador do terminal também descarregou a ajuda através do "terrestre". Eu ignorei-o com a FreeCup.

Obrigado pelo correio.

Tente realmente primeiro ligar e descarregar ajuda sem usar proxy. As definições de proxy só começam a ser utilizadas se a ligação directa falhar.

Vamos dar uma vista de olhos.

