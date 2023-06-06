Erros, bugs, perguntas - página 151
Há outra secção no site para isso.
Sem verificar a actualização dos dados, do que está a falar em fiabilidade? O seu código garante que, depois de decorrido o tempo de atraso, o fecho não se tornará um capotamento?
Até que a condição do novo carrapato seja cumprida. Conta - não é necessário código. As suas fantasias são negativas - significa que tudo pende e nenhum código o salvará... Tem razão, o retcode não existe para nada.
Sim, não há nada de complicado nesta abordagem: esperamos pela transacção ou rejeição do pedido, pode haver variantes.
Estou interessado noutra coisa: o servidor irá tolerar, digamos, uma dúzia de pedidos para um instrumento sem demora?
Executando o terminal hoje e.....
1. Descarregou algo para 150 metros.
2. depois do 1º algo está a converter-se fortemente em disco.
3. após a 1ª e 2ª carga de CPU >80%
4. à espera de...
??????
...para que tudo esteja pendurado e nenhum código possa salvá-lo... Certo, porque existe uma razão retcode.
Parece que a imagem de fundo não teve em conta a existência de uma troca ao exibir os lucros.
Todos IMHO.
Desenvolvedores.
Na ajuda MQL, não há ENUM_CHART_VOLUME_MODE no separador Índice. Adicione-o...
Descobriu acidentalmente uma pequena falha:
Parece que a imagem de fundo não teve em conta a existência de uma troca ao exibir os lucros.
Todos IMHO.
Obrigado pelo correio.
Será fixado na próxima construção.
Oops... qual é o milagre? O trilho foi banido?)Por favor, verifique o tamanho automático das colunas. Onde está vazio, onde é grosso...
Oops... qual é o milagre? O trilho foi banido?)
Obrigado - vamos verificar isso.
Verifique também o tamanho automático das colunas... Onde está vazio, onde está grosso...
Metaeditor e Metatrader 5, apesar das configurações de servidor proxy (Internet por satélite) instaladas há muito tempo, a ajuda é descarregada via "terrestre".
O instalador do terminal também descarregou a ajuda através do "terrestre". Eu ignorei-o com a FreeCup.
Obrigado pelo correio.
Tente realmente primeiro ligar e descarregar ajuda sem usar proxy. As definições de proxy só começam a ser utilizadas se a ligação directa falhar.
Vamos dar uma vista de olhos.