Não sei o que fazer agora?
E você tem uma resposta abrangente e fixe! Só não o vi imediatamente. Mudei toda a função da EA, tudo dentro {} para a função OnInit() da EA,,output, , e ela não compilou.
Porque aquele retorno ridículo estava a ser feito.
E você tem uma resposta abrangente e fixe! Só não o vi imediatamente. Todas as funções da EA, tudo o que
MIRACLE!!! Atiro a EA para a tabela. Desenha - após 3-4 segundos pisca e depois em 10 segundos... Desaparece do mapa!! Nem sequer estou a pedir ajuda, há um código grandioso em 5483 linhas, simplesmente espantoso!
O computador é muito lento...
Ah, a matriz... Continua a não se perceber. É a última mensagem de registo.