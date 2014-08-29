Aprender e escrever juntos em MQL5 - página 44

Dimka-novitsek:

...

Não sei o que fazer agora?

Para começar, formule mais claramente a sua pergunta. Não é de modo algum claro qual é o problema desta vez. ))
 

E você tem uma resposta abrangente e fixe! Só não o vi imediatamente. Mudei toda a função da EA, tudo dentro {} para a função OnInit() da EA,,output, , e ela não compilou.

Porque aquele retorno ridículo estava a ser feito.

Dimka-novitsek:
E você tem uma resposta abrangente e fixe! Só não o vi imediatamente. Todas as funções da EA, tudo o que
O que é o ficheiro de saída yu.mq5? Tem a função initGraph() ?
 
Funciona!!! ! Pelo menos agora pode ver o que os gráficos não pintam por cima. E os alertas de impressão escrevem...
 
Este é o nome da EA, especificamente para a depuração de fim-de-semana. Tem tudo na função (ou seja, dizer correctamente tudo, todos os cálculos) no OnInit, pode ver o gráfico. Obrigado!!! Nenhum problema insolúvel até agora.
 
MIRACLE!!! Atiro um EA para um gráfico. Desenha - após 3-4 segundos, piscando tudo (não tudo) e após 10 segundos ... Desaparece do mapa!! Nem sequer estou a pedir ajuda, há umas 5483 linhas de código, simplesmente espantosas!
 
Vou reiniciar o computador, algo está errado... Não pode ser!
 
Dimka-novitsek:
MIRACLE!!! Atiro a EA para a tabela. Desenha - após 3-4 segundos pisca e depois em 10 segundos... Desaparece do mapa!! Nem sequer estou a pedir ajuda, há um código grandioso em 5483 linhas, simplesmente espantoso!
É ATERRADOR!!! E o que é que o registo mostra quando desaparece?!
 
2012.09.29 19:03:09 Saída yu (GBPUSD,H1) fora do intervalo em 'Saída yu.mq5' (4873,19)- palavras incompreensíveis.
 

O computador é muito lento...

Ah, a matriz... Continua a não se perceber. É a última mensagem de registo.

