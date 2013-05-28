O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 6
Em alternativa, no cabeçalho da secção, onde o número de tópicos (14) é (14 / 2) onde 2 é o número de tópicos com novos postos.
marca e o número de não lidos, o que fará surgir a colisão clicando neste link.
uma pequena sugestão infantil: adicionar caras sorridentes animaria a comunicação... ;)
Por exemplo, com arcos - como no Skype. muitas emoções engraçadas estão lá.
Uma seta hiperligada a não ser lida é a primeira e mais urgente.
Eu participo...
:)
O tópico pode ser promovido até ao topo, eliminando o posto de promoção. Era essa a intenção?
:)
Por favor, esclareça o que quer dizer com isso?
Basta acrescentar um comentário e depois apagar esse comentário?
Por favor, seja mais específico, o que quer dizer?
Exactamente. Conclusão: não houve qualquer actualização real, e o tópico é movido para a linha superior.
E, se não me engano, este truque altera o estado do ícone do tópico "ler". Mas não posso verificar esta última por mim próprio.
dados em bruto:
- IE 6
- Logado + "lembrar usuário"
- vista de página
- F5 - actualizar a página
resultado:
- Saltar para a parte inglesa do fórum sem a última autorização.
- "backspace" - não está disponível.
- Reabrir o fórum MQL5 - ver versão inglesa.
- Prima "ru" - autorização necessária
...
"lembrar utilizador" - não funciona...
...
Verificar.
Antes disso, houve outro "pliz fime minutos para actualizar
e depois disso o login tornou-se "esquecível", tendo de fazer sempre o login,
embora eu o faça regularmente...