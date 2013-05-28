O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 6

Em alternativa, no cabeçalho da secção, onde o número de tópicos (14) é (14 / 2) onde 2 é o número de tópicos com novos postos.

marca e o número de não lidos, o que fará surgir a colisão clicando neste link.

 

uma pequena sugestão infantil: adicionar caras sorridentes animaria a comunicação... ;)

Por exemplo, com arcos - como no Skype. muitas emoções engraçadas estão lá.

 

Uma seta hiperligada a não ser lida é a primeira e mais urgente.

 
Eu participo...

 
As setas serão definitivamente feitas.
 

:)

O tópico pode ser promovido até ao topo, eliminando o posto de promoção. Era essa a intenção?

 
Por favor, esclareça o que quer dizer com isso?

Basta acrescentar um comentário e depois apagar esse comentário?

 
Exactamente. Conclusão: não houve qualquer actualização real, e o tópico é movido para a linha superior.

E, se não me engano, este truque altera o estado do ícone do tópico "ler". Mas não posso verificar esta última por mim próprio.

 

dados em bruto:

- IE 6

- Logado + "lembrar usuário"

- vista de página

- F5 - actualizar a página

resultado:

- Saltar para a parte inglesa do fórum sem a última autorização.

- "backspace" - não está disponível.

- Reabrir o fórum MQL5 - ver versão inglesa.

- Prima "ru" - autorização necessária

...

"lembrar utilizador" - não funciona...

 
Verificar.

Antes disso, houve outro "pliz fime minutos para actualizar

e depois disso o login tornou-se "esquecível", tendo de fazer sempre o login,

embora eu o faça regularmente...

