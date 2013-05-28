O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 5

Porque não continuamos os fios aqui?

Iniciaram-se os testes beta do MetaTrader 5

Lista de alterações no MetaTrader 5 Client Terminal builds

kombat 2009.11.19 22:44 2009.11.19 22:44

https://www.mql5.com/ru/docs


São claramente necessárias mais duas ligações no navegador da esquerda:

- carregar como *.chm

- carregar como *.pdf (se necessário)


De acordo!
kombat :

Deve ser entendido no sentido de que haverá serviços como o acesso a partir do terminal por μl,

como a leitura das taxas de juro actuais e outras informações relacionadas com o mercado?


Ou trata-se de serviços como uma biblioteca de códigos?

A propósito, existe uma proposta para acumular "código estabelecido" desenvolvido pelos utilizadores,

e acessível através do terminal de actualização, uma espécie de repositório.

Não divulgaremos ainda toda a lista de serviços, mostraremos tudo quando lançarmos novas versões.


De facto, novas versões da MQL5.community estarão disponíveis a cada 1-3 dias.

 


Acontece que não se pode clicar em General Discussion para actualizar a página. É preciso premir f5 - irritante.

 

Um lembrete sobre 'bater' com imagens...

Que mostram onde e o que não se vê...


Veja a página inicial, sem novas mensagens.

Abrir o fio e há...


 
Também tenho esta descarga oleosa - é um pouco desarrumada.
 
Ainda existem problemas com o cache e a leitura dos estados, o que leva a estes efeitos. Isto será corrigido nos próximos dias.
 
Renat :
Ainda existem problemas com o cache e a leitura dos estados, o que leva a estes efeitos. Resolvê-lo-emos nos próximos dias.


ok!

Não há pressa, desde que não seja esquecida...

 

Renat, gostaria de abordar outro tópico - as FAQ. É simplesmente uma coisa necessária. Tendo coberto uma vez um tópico ou uma pergunta, é muito mais fácil responder a uma pessoa com uma ligação do que descrever o tópico de novo. O que pensa sobre o assunto?

 
DDFedor :

Renat, gostaria de abordar outro tópico - as FAQ. É simplesmente uma coisa necessária. Tendo coberto uma vez um tópico ou uma pergunta, é muito mais fácil responder a uma pessoa com uma ligação do que descrever o tópico de novo. O que pensa sobre o assunto?

expliquei anteriormente a nossa política em matéria de FAQs:

A FAQ é uma coisa completamente impraticável e insalubre. Poder-se-ia argumentar que ninguém iria ler uma FAQ logo à partida.


Uma FAQ de tamanho decente em si torna-se um monstro, exigindo estrutura e pesquisa. Como de costume, "se matares o dragão, tornas-te o dragão".

Temos a nossa própria compreensão prática e comprovada de como enfrentar o desafio de fornecer informação e formação em grande escala e gratuitamente.

kombat :

Um lembrete sobre 'bater' com imagens...

Que mostram onde e o que não se vê...


Veja a página inicial, sem novas mensagens.

Abrir o fio e há...


Tenha em mente que na página principal dos tópicos do fórum são ordenados por data da última modificação (data do último comentário), e na categoria do fórum ("Discussão Geral" neste caso), são ordenados por prioridade e só depois por data da modificação. O estado de leitura de um determinado utilizador não afecta a ordem de classificação dos tópicos - tópicos não lidos não ficam mais altos.


As imagens afixadas acima estão em conformidade com estas regras. O único ponto é o tópico "Formato de armazenamento de dados históricos" - parece ter sido criado precisamente quando a primeira captura de ecrã foi tirada, mas a segunda ainda não foi tirada

