Porque não continuamos os fios aqui?
Iniciaram-se os testes beta do MetaTrader 5
Lista de alterações no MetaTrader 5 Client Terminal builds
https://www.mql5.com/ru/docs
São claramente necessárias mais duas ligações no navegador da esquerda:
- carregar como *.chm
- carregar como *.pdf (se necessário)
De acordo!
Deve ser entendido no sentido de que haverá serviços como o acesso a partir do terminal por μl,
como a leitura das taxas de juro actuais e outras informações relacionadas com o mercado?
Ou trata-se de serviços como uma biblioteca de códigos?
A propósito, existe uma proposta para acumular "código estabelecido" desenvolvido pelos utilizadores,
e acessível através do terminal de actualização, uma espécie de repositório.
Não divulgaremos ainda toda a lista de serviços, mostraremos tudo quando lançarmos novas versões.
De facto, novas versões da MQL5.community estarão disponíveis a cada 1-3 dias.
Acontece que não se pode clicar em General Discussion para actualizar a página. É preciso premir f5 - irritante.
Um lembrete sobre 'bater' com imagens...
Que mostram onde e o que não se vê...
Veja a página inicial, sem novas mensagens.
Abrir o fio e há...
Ainda existem problemas com o cache e a leitura dos estados, o que leva a estes efeitos. Resolvê-lo-emos nos próximos dias.
ok!
Não há pressa, desde que não seja esquecida...
Renat, gostaria de abordar outro tópico - as FAQ. É simplesmente uma coisa necessária. Tendo coberto uma vez um tópico ou uma pergunta, é muito mais fácil responder a uma pessoa com uma ligação do que descrever o tópico de novo. O que pensa sobre o assunto?
Renat, gostaria de abordar outro tópico - as FAQ. É simplesmente uma coisa necessária. Tendo coberto uma vez um tópico ou uma pergunta, é muito mais fácil responder a uma pessoa com uma ligação do que descrever o tópico de novo. O que pensa sobre o assunto?
Já expliquei anteriormente a nossa política em matéria de FAQs:
A FAQ é uma coisa completamente impraticável e insalubre. Poder-se-ia argumentar que ninguém iria ler uma FAQ logo à partida.
Uma FAQ de tamanho decente em si torna-se um monstro, exigindo estrutura e pesquisa. Como de costume, "se matares o dragão, tornas-te o dragão".
Temos a nossa própria compreensão prática e comprovada de como enfrentar o desafio de fornecer informação e formação em grande escala e gratuitamente.
Tenha em mente que na página principal dos tópicos do fórum são ordenados por data da última modificação (data do último comentário), e na categoria do fórum ("Discussão Geral" neste caso), são ordenados por prioridade e só depois por data da modificação. O estado de leitura de um determinado utilizador não afecta a ordem de classificação dos tópicos - tópicos não lidos não ficam mais altos.
As imagens afixadas acima estão em conformidade com estas regras. O único ponto é o tópico "Formato de armazenamento de dados históricos" - parece ter sido criado precisamente quando a primeira captura de ecrã foi tirada, mas a segunda ainda não foi tirada