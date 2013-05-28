O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 10
Estas linhas aqui,
traduzido simplesmente
premindo a tecla enter.
---
e estas linhas aqui,
para que pareça normal,
tem de escrever, ou melhor, traduzir com shift+enter.
Estas são as linhas,
Mudámos a formatação da etiqueta <P> para que possa funcionar correctamente como um parágrafo indentado.
Esta abordagem permite-lhe fazer automaticamente textos visualmente correctos (especialmente em artigos), e temos toneladas de conteúdo de texto. O Shift + Enter apenas lhe dá um avanço de linha através da etiqueta <BR>.
Aparentemente, referem-se a grandes travessões para parágrafos (<p>...</p>). Ok, vamos torná-lo um pouco mais pequeno.
Quando se carrega um avatar no perfil - a imagem é deslocada para a direita com alguns pixels.
Queria ir directamente aos anais do fórum, mas penso que aqui é mais apropriado.Por favor, altere este conjunto de cartas.
a algo mais significativo.
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA é 'serviço indisponível' em ISO-8859-5 → codificação UTF-8
Sim, mas parece mais engraçado :)
Pensei imediatamente que era um teste administrativo divertido - um sapo yolba, e nada obana. :))