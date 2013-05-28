O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 10

Aparentemente, referem-se a grandes travessões para parágrafos (<p>...</p>). OK, vamos torná-lo um pouco mais pequeno
 

Estas linhas aqui,

traduzido simplesmente

premindo a tecla enter.

---

e estas linhas aqui,
para que pareça normal,
tem de escrever, ou melhor, traduzir com shift+enter.

 
kombat:

Estas são as linhas,

Mudámos a formatação da etiqueta <P> para que possa funcionar correctamente como um parágrafo indentado.

Esta abordagem permite-lhe fazer automaticamente textos visualmente correctos (especialmente em artigos), e temos toneladas de conteúdo de texto. O Shift + Enter apenas lhe dá um avanço de linha através da etiqueta <BR>.

murad:
Aparentemente, referem-se a grandes travessões para parágrafos (<p>...</p>). Ok, vamos torná-lo um pouco mais pequeno.
Não o torne mais pequeno.
 
Quando se carrega um avatar no perfil - a imagem é deslocada para a direita com alguns pixels.
sergeev:

Quando se carrega um avatar no perfil - a imagem é deslocada para a direita com alguns pixels.
Já fixado. Estará disponível após a próxima actualização
 

Queria ir directamente aos anais do fórum, mas penso que aqui é mais apropriado.

Por favor, altere este conjunto de cartas.



a algo mais significativo.

 
Hoje notei a mesma coisa. Pensei que a Internet estava em baixo.
 
aEaLbaJaBa aNaEaDaObbaPaNa é 'serviço indisponível' em ISO-8859-5 → codificação UTF-8
 
newdigital:
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA é 'serviço indisponível' em ISO-8859-5 → codificação UTF-8

Sim, mas parece mais engraçado :)

Pensei imediatamente que era um teste administrativo divertido - um sapo yolba, e nada obana. :))

