O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 7

Novo comentário
 

Não há nenhum ramo a testar o terminal. Ou existe um novo ramo para cada observação?

[Excluído]  
DDFedor :

"Recordar utilizador" não funciona...

Obrigado pela mensagem. Já fixado.

 

Gostaria de ver na página principal do mql5.ru uma lista de tópicos como em https://www.mql5.com/ru/forum.

Em geral, é muito inconveniente (não ergonómico e sem ligação), tem de clicar 2-3 vezes antes de chegar ao tópico desejado... Em geral, este ponto ainda não foi pensado.

Форум трейдеров - MQL5.community
Форум трейдеров - MQL5.community
  • www.mql5.com
MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
 

por vezes, o fórum dá isto a conhecer. - Um link para uma página vazia. Ópera 10.10

[Excluído]  
sergeev :

por vezes, o fórum dá isto a conhecer. - Um link para uma página vazia. Ópera 10.10

Já a arranjar.

 

por assim dizer, com falhas ao salvar um perfil:(

Eu queria escrever patrioticamente que sou da Rússia.

 
É possível adicionar um indicador de "presença do utilizador" ao fórum? ou seja, o utilizador está actualmente online... como no ICQ.
[Excluído]  
alsu :

por assim dizer, com falhas ao salvar um perfil:(

Eu queria escrever patrioticamente que sou da Rússia.

Está a utilizar o Cromo? Infelizmente, tem conhecido problemas com expressões regulares (com letras não latinas), que ainda não foram corrigidos. Tentaremos encontrar uma solução na nossa vez.

[Excluído]  
ruslanchik :
Seria possível adicionar um indicador de "presença do utilizador" ao fórum? ou seja, o utilizador está actualmente online... como no ICQ.

Esta funcionalidade estava nos planos. Não creio que tenhamos de esperar muito

 
murad :

Essa funcionalidade estava nos planos. Não creio que tenhamos de esperar muito tempo.



Apenas não se esqueça de adicionar a opção 'stay incognito' ao seu perfil.

Eu, por exemplo, não quero ser visto...

12345678910
Novo comentário