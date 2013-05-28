O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 7
Não há nenhum ramo a testar o terminal. Ou existe um novo ramo para cada observação?
"Recordar utilizador" não funciona...
Obrigado pela mensagem. Já fixado.
Gostaria de ver na página principal do mql5.ru uma lista de tópicos como em https://www.mql5.com/ru/forum.
Em geral, é muito inconveniente (não ergonómico e sem ligação), tem de clicar 2-3 vezes antes de chegar ao tópico desejado... Em geral, este ponto ainda não foi pensado.
por vezes, o fórum dá isto a conhecer. - Um link para uma página vazia. Ópera 10.10
Já a arranjar.
por assim dizer, com falhas ao salvar um perfil:(
Eu queria escrever patrioticamente que sou da Rússia.
por assim dizer, com falhas ao salvar um perfil:(
Está a utilizar o Cromo? Infelizmente, tem conhecido problemas com expressões regulares (com letras não latinas), que ainda não foram corrigidos. Tentaremos encontrar uma solução na nossa vez.
Seria possível adicionar um indicador de "presença do utilizador" ao fórum? ou seja, o utilizador está actualmente online... como no ICQ.
Esta funcionalidade estava nos planos. Não creio que tenhamos de esperar muito
Apenas não se esqueça de adicionar a opção 'stay incognito' ao seu perfil.
Eu, por exemplo, não quero ser visto...