O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários
Pequenas falhas, letras e números sobrepõem-se um ao outro.
Tenho fontes não padronizadas (ampliadas), talvez seja por isso.
HideYourRichess, eu tenho o mesmo problema. As fontes são standard, o navegador é o IE 8.
Também em FF...
O tamanho do campo deve ser fixado.
Será que a secção de Documentação contém a última versão da ajuda do mt5?
É actualizada sempre que o sítio web mql5.com é actualizado.
Óptimo.
Caramba, como é que vocês têm mais mensagens do que eu!
Isso é óptimo.
Meu, como é que tens mais mensagens do que eu?!
Acho que se chama começar do zero. Não elevado. Não é assim tão importante.
se clicar num tópico da lista, o último post iria directamente para...
faria...
Provavelmente chamado a partir do zero. Não elevado. Não é assim tão importante.
Não, é apenas divertido ver um tipo com tantas mensagens num novo fórum vazio. Obviamente, são os criadores.
a sabotagem propriamente dita.
Os nossos avatares permanecem no antigo site.