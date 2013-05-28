O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 8
obrigado pela sua mensagem. as correcções foram feitas e as barras de rolagem devem agora aparecer. (não se esqueça de actualizar o conteúdo da janela de código)
Continuo a ser expulso do login...
Por favor verifique se tem a encadernação de IP activada nas definições do seu perfil?
Por favor, verifique se activou o modo de ligação IP nas definições do seu perfil?
Sim, está activada.Ok... até agora tudo bem, vou prestar atenção se houver algum problema.
Os comentários sobre os artigos parecem estranhos. O navegador é IE8 (ligar o modo de compatibilidade não altera a situação).
Mais uma observação: no final das páginas da linha "MQL5: sistemas de negociação mecânicos e testes de estratégias de negociação no MetaTrader" o link aponta para o site MT4, embora MQL5 se refira à próxima versão do terminal.
Obrigado, nós corrigimo-lo.