O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 8

DDFedor :

obrigado pela sua mensagem. as correcções foram feitas e as barras de rolagem devem agora aparecer. (não se esqueça de actualizar o conteúdo da janela de código)

 
Estou sempre a ser expulso do login...
 
kombat :
Continuo a ser expulso do login...

Por favor verifique se tem a encadernação de IP activada nas definições do seu perfil?

 
alexvd   :

Por favor, verifique se activou o modo de ligação IP nas definições do seu perfil?


Sim, está activada.

Ok... até agora tudo bem, vou prestar atenção se houver algum problema.
 

Os comentários sobre os artigos parecem estranhos. O navegador é IE8 (ligar o modo de compatibilidade não altera a situação).

[Excluído]  
Obrigado, já estamos cientes disto e estamos a trabalhar numa solução. É provável que a pré-visualização dos comentários seja totalmente redesenhada
 

Mais uma observação: no final das páginas da linha "MQL5: sistemas de negociação mecânicos e testes de estratégias de negociação no MetaTrader" o link aponta para o site MT4, embora MQL5 se refira à próxima versão do terminal.

[Excluído]  
lea   :

Mais uma observação: no final das páginas da linha "MQL5: sistemas de negociação mecânicos e testes de estratégias de negociação no MetaTrader" o link aponta para o site MT4, embora MQL5 se refira à próxima versão do terminal.

Obrigado, nós corrigimo-lo.

 
Na secção Artigos , clico emOs Meus Artigos- no lado direito não se vê a última edição (pronta para publicação), mas o último rascunho
