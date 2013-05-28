O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 3

Novo comentário
 
HideYourRichess :
E falta também o link para a lista de tópicos.


Note os ícones ao lado do tópico do fio.



 

porque é que a primeira página tem 11 posts, mas a segunda página tem 10? é possível fazer um indicador individual "número de comentários por página"?

[Excluído]  
DDFedor :

porque é que a primeira página tem 11 posts, mas a segunda página tem 10? é possível fazer um indicador individual "número de comentários por página"?

A primeira página é 1 tópico + 10 comentários. Todas as outras páginas têm apenas comentários.

Terei de pensar em configurações individuais

 
alexvd :


Note os ícones ao lado do tópico do fio.




Isto é extremamente inconveniente. Ao ler uma página, tem de percorrer a página para chegar à lista de tópicos.

 
Oh, e o salto para o último comentário não lido no fio - onde?
 

Penso que é um pouco imprudente ir para o link "Discussão geral". Parece que a privação por clique deve ser feita...

 

Algo passa, digamos uma hora, e "tópicos em negrito" aparecem,

É como se houvesse novos postos, entra-se e é o mesmo de sempre...

falha?

 

Oh, é rápido! O fórum é tal e qual a MQL5

É provavelmente porque ainda está vazio... em geral, a velocidade do fórum mql4 é muito alta!

--

o antigo fórum vai ficar em paralelo?


--


Gostaria de ver no novo fórum da MQL5

campos

SKYPE

ICQ

 

Onde está a seta favorita que diz que há postes não lidos no fio?

 
kombat :

Algo passa, digamos uma hora, e "tópicos em negrito" aparecem,

É como se houvesse novos postos, entra-se e é o mesmo de sempre...

falha?


Combatentes da frente invisíveis a trabalhar... :)

12345678910
Novo comentário