O fórum parece estar a funcionar, mas há comentários - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E falta também o link para a lista de tópicos.
Note os ícones ao lado do tópico do fio.
porque é que a primeira página tem 11 posts, mas a segunda página tem 10? é possível fazer um indicador individual "número de comentários por página"?
porque é que a primeira página tem 11 posts, mas a segunda página tem 10? é possível fazer um indicador individual "número de comentários por página"?
A primeira página é 1 tópico + 10 comentários. Todas as outras páginas têm apenas comentários.
Terei de pensar em configurações individuais
Note os ícones ao lado do tópico do fio.
Isto é extremamente inconveniente. Ao ler uma página, tem de percorrer a página para chegar à lista de tópicos.
Penso que é um pouco imprudente ir para o link "Discussão geral". Parece que a privação por clique deve ser feita...
Algo passa, digamos uma hora, e "tópicos em negrito" aparecem,
É como se houvesse novos postos, entra-se e é o mesmo de sempre...
falha?
Oh, é rápido! O fórum é tal e qual a MQL5
É provavelmente porque ainda está vazio... em geral, a velocidade do fórum mql4 é muito alta!
--
o antigo fórum vai ficar em paralelo?
--
Gostaria de ver no novo fórum da MQL5
campos
SKYPE
ICQ
Onde está a seta favorita que diz que há postes não lidos no fio?
Algo passa, digamos uma hora, e "tópicos em negrito" aparecem,
É como se houvesse novos postos, entra-se e é o mesmo de sempre...
falha?
Combatentes da frente invisíveis a trabalhar... :)