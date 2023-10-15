Otimização em um computador com duplo processador - página 5

Nikolay Kuznetsov:

a propósito, enquanto investigava a questão do ryzen encontrei um bom negócio no ryzen 7 2700x... pelo preço de um 9 pode construir um PC completo (sem a placa gráfica externa), sim haverá menos núcleos/threads, mas o custo por núcleo/threads é menor.

Claro que, se precisar de um triturador numérico para MT, então 2x processadores em xeon ainda estarão provavelmente acima da concorrência em preço/desempenho, mas a sua liquidez futura e utilização para outras tarefas, por exemplo processamento de vídeo, está sob grande questão em vista do conjunto limitado de comandos de processador e baixa frequência (CPUs relativamente modernas)...

PS também se aproximava deste tópico do lado dos EAs, mas enquanto trabalhava num velho computador de escritório de alguma forma o tópico desapareceu e a necessidade num monte de fios/núcleo já não é necessária (ou será até agora?).

A relação desempenho/preço de 3700 é mais elevada do que a de 2700.

O 3700 é 48% mais caro do que o 2700 e, de acordo com a imagem do ecrã, cerca de 100% mais rápido.

O resultado do processador 3900X multiplicado por 2/3, obteve cerca de 3700...

Bem, há o custo da placa-mãe
 
Embora, espere, possa ser possível quebrá-lo. Terei de voltar a pensar no assunto. Estou confuso.
 
pribludilsa:
Embora pare, talvez possa. Necessidade de voltar a pensar nisso. Estou confuso com isto.

Claro que pode. Confuso.

Há dois parâmetros:

  • "A" precisa de ir de 1 a 100.000 em incrementos de 1.
  • "B" precisa de ir de 1 a 50.000 em incrementos de 1.

A soma total é de 5 000 000 000, o que é inaceitável para o optimizador.

Dividimos a optimização em 10 partes:

  1. "A" de 1 a 100.000 em passos de 1, "B" de 1 a 5.000 em passos de 1: um total de 500.000.000 passes, encaixa
  2. "A" de 1 a 100.000 em incrementos de 1, "B" de 5001 a 10.000 em incrementos de 1: um total de 500.000.000 passes, cabem
  3. Etc.

Os resultados são fundidos num único ficheiro. Plotar os gráficos que quiser.

Talvez até mesmo o resultado colado possa ser passado de volta para o MT. Mas não tenho a certeza.

 
Obrigado. Tudo se resolveu. Acontece que se perde em três pinheiros. Sou normalmente um pensador obsessivo, verificando tudo duas vezes, acontece que preciso de verificar ainda mais duas vezes.
 
Geralmente mais fácil e mais barato. Comprou 10 AMD 14. 2 núcleos3500, ddr3 8gb, custam 25$ , para eles ssd 120 por 20$. Monitores antigos por 8$. Custo total: $530. Aluguei um escritório por 300 dólares/mês que inclui um outlet. E tudo está bem. 10$/mês Internet. Quem estiver interessado no endereço do centro comercial mágico, posso esboçar pessoalmente. Com a exploração mineira, tentaram entrar lá dentro e têm uma máquina em cada escritório. Não é um sucesso. Mas em qualquer caso, se precisar de poder informático constante é a solução. Territorialmente Moscovo. Móveis de PS incluídos no contrato de arrendamento.
 
Que tipo de poder informático obteve? Pode ser bom em termos de dinheiro, mas em termos de conveniência... Não para todos.
 
10 mães e memória ainda estão para ser contadas. E a PSU, é isso que não se pode ignorar.

E os SSDs não são necessários, há inicialização em rede e uma unidade ou servidor de rede. E não precisa de monitores/manípulos/ratos a menos que seja uma estação de trabalho.

 
Use a nossa nuvem de cálculo - é super barata.

Alguns dos nossos clientes fazem nela cálculos maciços e constantes, o equivalente a anos de cálculos locais multi-tarefa.

Em breve iremos lançar uma actualização para MQL5 com cálculos vectoriais/matrizes/complexos internos, o que permitirá uma aprendizagem rápida da máquina sem o uso de píton ou tensorfoe.
 
$3,600 por ano de escritório + $530 de sucata velha.

É a solução mais estúpida que se pode arranjar.

Será que o velho hardware se vai partir? Ou será para sempre?

Por este dinheiro (4100$) pode comprar hardware normal sob garantia e colocá-lo em sua casa.

Será o mesmo em termos de desempenho. E entregam-no gratuitamente no chão, além de todo o tipo de cashback e bónus.....

O seu hardware G um ano depois ninguém por $ 100, e os normais podem subir de preço com o crescimento do dólar ou do crypto.

a tecnologia informática mais fiável de todos os tempos

