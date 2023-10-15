Otimização em um computador com duplo processador - página 5
a propósito, enquanto investigava a questão do ryzen encontrei um bom negócio no ryzen 7 2700x... pelo preço de um 9 pode construir um PC completo (sem a placa gráfica externa), sim haverá menos núcleos/threads, mas o custo por núcleo/threads é menor.
Claro que, se precisar de um triturador numérico para MT, então 2x processadores em xeon ainda estarão provavelmente acima da concorrência em preço/desempenho, mas a sua liquidez futura e utilização para outras tarefas, por exemplo processamento de vídeo, está sob grande questão em vista do conjunto limitado de comandos de processador e baixa frequência (CPUs relativamente modernas)...
PS também se aproximava deste tópico do lado dos EAs, mas enquanto trabalhava num velho computador de escritório de alguma forma o tópico desapareceu e a necessidade num monte de fios/núcleo já não é necessária (ou será até agora?).
A relação desempenho/preço de 3700 é mais elevada do que a de 2700.
O 3700 é 48% mais caro do que o 2700 e, de acordo com a imagem do ecrã, cerca de 100% mais rápido.
O resultado do processador 3900X multiplicado por 2/3, obteve cerca de 3700...Bem, há o custo da placa-mãe
Embora pare, talvez possa. Necessidade de voltar a pensar nisso. Estou confuso com isto.
Claro que pode. Confuso.
Há dois parâmetros:
A soma total é de 5 000 000 000, o que é inaceitável para o optimizador.
Dividimos a optimização em 10 partes:
Os resultados são fundidos num único ficheiro. Plotar os gráficos que quiser.
Talvez até mesmo o resultado colado possa ser passado de volta para o MT. Mas não tenho a certeza.
De um modo geral, mais fácil e mais barato. comprou uma '14 AMD 10. 2 núcleos3500, ddr3 8gb, custam 25$ , para eles ssd 120 por 20$. Monitores antigos por 8$. Custou um total de $530.
10 mães e memória ainda estão para ser contadas. E a PSU, é isso que não se pode ignorar.
E os SSDs não são necessários, há inicialização em rede e uma unidade ou servidor de rede. E não precisa de monitores/manípulos/ratos a menos que seja uma estação de trabalho.
Em geral, é mais fácil e mais barato. Comprei 10 AMD 14. 2 núcleos3500, ddr3 8gb, custam 25$ , para eles ssd 120 por 20$. Monitores antigos por 8$. Custo total: $530. Aluguei um escritório por 300 dólares/mês que inclui um outlet. E tudo está bem. 10$/mês Internet. Quem estiver interessado no endereço do centro comercial mágico pode estar num rabisco privado. Com a exploração mineira, tentaram entrar lá dentro e têm uma máquina em cada escritório. Falha. Mas em qualquer caso, se precisar de poder informático constante é a solução. Territorialmente Moscovo. Móveis de PS incluídos no contrato de arrendamento.
$3,600 por ano de escritório + $530 de sucata velha.
É a solução mais estúpida que se pode arranjar.
Será que o velho hardware se vai partir? Ou será para sempre?
Por este dinheiro (4100$) pode comprar hardware normal sob garantia e colocá-lo em sua casa.
Será o mesmo em termos de desempenho. E entregam-no gratuitamente no chão, além de todo o tipo de cashback e bónus.....
O seu hardware G um ano depois ninguém por $ 100, e os normais podem subir de preço com o crescimento do dólar ou do crypto.
a tecnologia informática mais fiável de todos os tempos