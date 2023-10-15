Otimização em um computador com duplo processador - página 3
Amigos, tinha apenas uma pergunta sobre se o MT5 reconhece ou não uma mãe com duplo processador, é tudo. Quero obter uma placa mãe HUANANZHI X99-T8D com 512G NVMe SSD Dual Xeon processor E5 2678 V3 com 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memory cooling processor on ali for this purpose. Os 10 winnda reconhecerão facilmente a presença de 2 processadores. A pergunta era especificamente sobre o MT5. Bem, imaginei que a mastigaria. Dois processadores de 2,5 GHz e 48 fios farão o que eu quiser. Espero que os nossos camaradas chineses não me desiludam com qualidade)
Agora optimizo no meu portátil kore ai7 2.2 ghz 8 threads. Por exemplo, a optimização faz por um certo período de 30 horas, e quando ligo os computadores do meu filho através da Internet, ele tem uma diferença de 5 3600 em 12 fios, o tempo é reduzido para 3 horas))))
Reduzido para 1-1,5 horas :))
Foi por isso que perguntei se alguém o tinha encontrado. Ou não se preocupe em obter um computador normal com um núcleo mas qual! )))) AMD Ryzen 9 3900X, 64 RAM. O sistema custará 100 dólares, mas não faz mal, mas será um bom computador).
Sim, é melhor, semelhante em desempenho ao do processador (em comparação com dois de igual categoria). Devido ao menor número de roscas, menos requisitos de memória para optimização (tanto de volume como de velocidade, menos competição entre roscas).
Isto é o que se esperaria de uma configuração, é a comparação com outras que é importante:
Sem dúvida, é o preço e o custo do servidor mãe..... que o está a impedir 120 francos apenas a CPU.... Estou a falar de 3970
Esta é uma opção poderosa)
Construí um computador para 2011-3 ... e2673 v3 12 núcleos 24 fios 64gb ddr3 ... Tive de o comprar no pico dos preços porque não tinha computador, mas precisava de um... и... tem uma placa-mãe que não se ligava com muita frequência. Código postal FF. Um problema comum com as placas-mãe chinesas. Quando ficou mais frio, o tabuleiro começou a começar, mas esperar por uma captura não é feliz. Hoje chegou uma mãe "suplente".
PS no avito na altura um kit de memória 2xE2696v2+mother+fans+64gb estava à venda por 30kb. Devia tê-lo tomado :)
Este2673 v3 é melhor em desempenho e testes