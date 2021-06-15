1200 assinantes!!! - página 72
Mais uma vez, as estratégias podem ser diferentes, existem TCs que descrevem o mercado de forma incompleta e algumas que o descrevem de forma completa e precisa. Exatamente, isso significa que eles podem traçar a Emergência, a Vida e a Morte de uma Tendência. TS, que são precisos, têm a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais em torno de 50/50. E não há caos.
Aparentemente as estratégias que você usa não são precisas, é por isso que você tem tal opinião e domina, sobre a natureza caótica dos negócios positivos e perdedores. Por exemplo, no TS "Princípio Básico", mais ou menos visível, este TS acompanha as tendências ...
A estratégia exacta implica um graal, ou seja, um incremento zero (quando a volatilidade dos preços é ligeiramente superior ao spread, o que não é o caso).
A validade dos sinais é 50-50, estamos a lidar com uma situação em que o sinal está muito próximo do preço, e não recebemos mensagens de erro. Além disso, a credibilidade dos sinais é de 50/50, você pode ir mais de 70 a 30 ou mais, mas é fisicamente difícil. Se utilizarmos prazos diferentes (mais pequenos), a tendência será sempre, mas a sua duração será muito mais curta... Se quisermos recuperar, devemos esperar que a tendência comece depois do flat, mas é preciso tempo. E você tem que usar Martingale para ganhar de volta e ter lucro... O risco de despencar aumenta, mas você quase sempre terá uma chance de ter lucro. Como se costuma dizer em "todo o tempo".
Mas quase sempre haverá uma oportunidade de ter lucro. Como eles dizem em "qualquer tempo".
E o mercado terá sempre a oportunidade de tirar proveito de um comerciante).
Mesmo assim, acho que há uma ligação entre o flat relativo de 2 anos e o sucesso de alguns sinais "de longa duração"...
Apenas uma média de um ou dois anos cada
Seguiu um comerciante australiano de topo que tinha desaparecido em algum lugar.
No último momento, ele teve um drawdown de 85%.
500 assinantes estavam sentados em um sorteio de zero, totalizando um milhão e meio de dólares. E está bem, Soros teria entrado no mercado novamente, mas isto é uma simples média. As pessoas são esquisitas.
A mais simples média não é a correcta. A média pode ser uma simples média ou uma média inteligente, que são duas grandes diferenças.
1300 assinantes, espero que não tenha fornecido todo o seu depósito.
Na busca de interesse.
Adeus, chefe.
