1200 assinantes!!! - página 72

Novo comentário
 
Sergey Lazarenko:


Mais uma vez, as estratégias podem ser diferentes, existem TCs que descrevem o mercado de forma incompleta e algumas que o descrevem de forma completa e precisa. Exatamente, isso significa que eles podem traçar a Emergência, a Vida e a Morte de uma Tendência. TS, que são precisos, têm a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais em torno de 50/50. E não há caos.

Aparentemente as estratégias que você usa não são precisas, é por isso que você tem tal opinião e domina, sobre a natureza caótica dos negócios positivos e perdedores. Por exemplo, no TS "Princípio Básico", mais ou menos visível, este TS acompanha as tendências ...

A estratégia exata implica um graal, ou seja, um crescimento em torno de zero (quando a volatilidade do preço é ligeiramente maior que o spread, o que não é o caso).

Na prática, vemos que não há nenhum graal. Há apenas um longo (até um ano ou mais) período de negociações positivas, quando as regras correspondem a esta parte do mercado. Isto não significa que o próximo ano será o mesmo.

O outro aspecto é que uma estratégia precisa implica uma formalidade. Isto é, a capacidade de algoritmos e de ganhar a massa com uma coruja. Na prática, vemos apenas a média, a la nossa tops. E escalpelização.

Não é que eu não acredite nisso, eu sei que há estratégias lucrativas. Mas eles são baseados na experiência, intuição, habilidade e na análise de um determinado comerciante. Isto é, trocas de mãos.

 
Ivan Butko:
A estratégia exacta implica um graal, ou seja, um incremento zero (quando a volatilidade dos preços é ligeiramente superior ao spread, o que não é o caso).

Na prática, vemos que não há grãos. Há simplesmente um longo (até um ano ou mais) período de negócios positivos quando as regras estão de acordo com esta seção do mercado. Isto não significa que o próximo ano será o mesmo.

O outro aspecto é que uma estratégia precisa implica uma formalidade. Isto é, a capacidade de algoritmar e ganhar a massa com uma coruja. Na prática, vemos apenas a média, a la nossa tops. E escalpelização.

A validade dos sinais é 50-50, estamos a lidar com uma situação em que o sinal está muito próximo do preço, e não recebemos mensagens de erro. Além disso, a credibilidade dos sinais é de 50/50, você pode ir mais de 70 a 30 ou mais, mas é fisicamente difícil. Se utilizarmos prazos diferentes (mais pequenos), a tendência será sempre, mas a sua duração será muito mais curta... Se quisermos recuperar, devemos esperar que a tendência comece depois do flat, mas é preciso tempo. E você tem que usar Martingale para ganhar de volta e ter lucro... O risco de despencar aumenta, mas você quase sempre terá uma chance de ter lucro. Como se costuma dizer em "todo o tempo".

 
Sergey Lazarenko:

Mas quase sempre haverá uma oportunidade de ter lucro. Como eles dizem em "qualquer tempo".


E o mercado terá sempre a oportunidade de tirar proveito de um comerciante).

[Excluído]  

Mesmo assim, acho que há uma ligação entre o flat relativo de 2 anos e o sucesso de alguns sinais "de longa duração"...


 
Nikolay Gaylis:

Contudo, penso que existe uma ligação entre o flat relativo de 2 anos e o sucesso de alguns sinais "de longa duração"...



Apenas uma média de um ou dois anos cada
 

Seguiu um comerciante australiano de topo que tinha desaparecido em algum lugar.

No último momento, ele teve um drawdown de 85%.

500 assinantes estavam sentados em um sorteio de zero, totalizando um milhão e meio de dólares. E está bem, Soros teria entrado no mercado novamente, mas isto é uma simples média. As pessoas são esquisitas.

 
Ivan Butko:

Tenho seguido um comerciante australiano de topo que desapareceu.

No último momento, ele tinha 85% de drawdown.

500 assinantes sentados em um sorteio a zero, totalizando um milhão e meio de dólares. E está bem, Soros teria entrado no mercado repetidamente, mas isto é uma simples média. As pessoas são estranhas.

A mais simples média não é a correcta. A média pode ser uma simples média ou uma média inteligente, que são duas grandes diferenças.

[Excluído]  
...o dispositivo de cálculo da média errado.
A-plus. Muito bem colocado.
 

1300 assinantes, espero que não tenha fornecido todo o seu depósito.
Na busca de interesse.

Adeus, chefe.


 
Ivan Butko:

1300 assinantes, espero que não tenha fornecido todo o seu depósito.
Na busca de interesse.

Adeus, chefe.


Sinal - descanse em paz.
1...656667686970717273747576777879...230
Novo comentário