E vamos saltar o "efeito multidão"... não todos, como os cordeiros correm para onde todos correm) Vou dizer o mesmo para o sinal...
Sim, nem todos - se você tomar como base a conclusão de Paretto do princípio "80/20", apenas 20% não correm.
Se você duvida que a grande maioria está correndo para o topo - um serviço de sinais é adequado para tal análise.
A quantidade supera sempre a qualidade.
Portanto, para avaliar o nível do provedor de sinal como um trader - você deve sempre olhar para a estratégia dele.
Para avaliar o nível de um desenvolvedor, como um desenvolvedor profissional, você deve sempre olhar para o seu código e analisar a funcionalidade.
Os subscritores estimam-no por indicadores externos - e os feedbacks mostram-no - ontem o preço moveu-se na direcção errada, e o trader não é bom, hoje moveu-se na direcção certa, e o trader é o melhor.
Os clientes também são julgados por indicadores externos - um Expert Advisor criado em uma hora é o melhor desenvolvedor. Se você perguntar ao cliente sobre a qualidade do código, ele responderá que não é bom no código ou que provavelmente é bom no código.
P.s. Porque são as principais queixas sobre o TOP - que o TOP é construído principalmente sobre indicadores quantitativos. Porque os envolvidos entendem: qualidade e quantidade não são compatíveis e você tem que escolher -- ou qualidade e não liga para o TOP -- ou quantidade e TOP. A razão para esta abordagem é que os indicadores qualitativos são difíceis de formalizar. E, para a avaliação qualitativa, há revisões e outras avaliações. Mas infelizmente eles não são refletidos no TOP.
Porque é que muitas pessoas, longe de serem estúpidas, não podem ser uma equipa.
Se prestarmos atenção, eles estão constantemente a morder-se e a tropeçar uns aos outros, apesar de estarem essencialmente sentados na mesma trincheira, mas ao mesmo tempo conseguem mijar nas balas um do outro.
Eu coloquei as munições nos meus favoritos) Pode não haver uma única equipa em Forex. Todos eles são concorrentes, e a maioria deles invejam-se uns aos outros.
A propósito, Yura, eu também não sabia da possibilidade de ver as trocas de sinais, acho que não estava suficientemente interessado. Por alguma razão, só aparece no EURGBP. Não vou a este fórum há uma semana, acabei de chegar a estas mensagens. Não sei porque está a aparecer apenas num símbolo.
Se alguém sabe, responda-me também plz. Se eu entendo, é mostrado com grande atraso e em pares em que houve acordos máximos?
e há algo sobre isso, uma das críticas:
Eu quero saber como conseguir um desconto. Sou preguiçoso demais para ler as regras, mas antes só era possível aumentar o preço da assinatura. Não há maneira de dar um desconto pessoal para sinais. Ou será que me escapou alguma coisa?
Não há dúvidas sobre isso - o ISP sabe que seu projeto pode ser fechado a qualquer momento por causa de um congelamento - e ele terá exatamente zero arrependimentos sobre isso.
O projeto é um sucesso. Conseguiu. Quanto tempo vai viver, não importa.
Para ti não faz diferença. Mas para o fornecedor, por que deveria? Ele está a ganhar bom dinheiro com isso e sem dúvida quer mantê-lo em andamento. Tens tudo misturado na tua cabeça.
Para ti não faz diferença. Mas para o fornecedor, por que deveria? Ele está a ganhar bom dinheiro com isso e sem dúvida quer mantê-lo em andamento. Tens tudo misturado na tua cabeça.
Tudo muito simples e a resposta é óbvia. É muito fácil e simples, a resposta é óbvia.
há algum outro símbolo na visão geral do mercado?
Claro, não é o meu primeiro dia no mercado forex. Tudo o que é negociado neste sinal, tudo está lá. Tanto quanto sei, são mostrados os acordos com o atraso de 2 semanas.
É muito simples e a resposta é óbvia. O desejo e a realidade nem sempre são compatíveis.
Parece muito unilateral. Todos os ataques, agressão. E, além disso, parece-lhe que a sua opinião é a única correcta, porque "é muito simples e a resposta é óbvia".
Mas por alguma razão você ignora os seguintes fatos:
1. O homem não despenca há quase 2 anos (até agora, pelo menos);
2. Ele fechou os negócios no vermelho. E não apenas "para dar sorte";
3. não há meses com valores negativos;
4. O drawdown foi reduzido de 44% para 10%-15%. Em parte porque a pessoa se sente responsável (penso que sim) e quer continuar a ganhar com a negociação (ou com os assinantes também, claro);
5. Você pode ver pelos postes que a pessoa está construindo sobre uma fundação, então não é tudo ao acaso;
E se tudo isto não se encaixa na sua ideia de uma negociação adequada - não significa que esteja certo. Mas a sua opinião - não é interessante para os seus subscritores, e você não mostrou o seu próprio ofício (correcto), por isso, enquanto você é apenas um "sofá" crítico.