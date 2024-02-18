Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 34
De que outra forma posso obter dados a partir do símbolo/TF correcto? O CopyBuffer funciona apenas com alças.
É assim que funciona no MT4:
Os dados que você envia para a função é o que você recebe. Imediatamente, sem criar 21 pegas do mesmo indicador.
Eu sei como receber dados do MT4. Você pode resistir como fazer isso no MT5, mas não vai mudar.
Não estou a resistir, nem estou a tentar mudar. Quero alcançar o mesmo resultado no MT5 que no vídeo, que mostra a obtenção de dados de qualquer traf no MT4, sem atrasos visíveis.
Como?
Ao correr o indicador, recolho todos os dados sobre todos os preços em arrays e depois leio a partir deles de acordo com o índice? Mas a memória não é emborrachada.
Solicitar a dada altura os dados de uma barra do factor necessário - mas diz que não há dados e o que devo fazer para os obter?
Compreende? Não estou criticando o MT5, eu quero entender e obter o resultado tão bom quanto o MT4.
28 caracteres por 6 TF = 168 pegas (MA). Começa em 8 segundos, actualizações a cada 4 segundos sem qualquer problema
Mas no testador, infelizmente, um cano...
Não quer atrasos - temporizador para iniciar a cada 60-90s para que o símbolo/TF desejado mantenha os dados actualizados.
Execute-o em um símbolo que nunca foi usado e para o qual você simplesmente não tem nenhum dado.
E, sim, é bom que tenhas um resultado - é isso que eu quero alcançar. A recolher as minhas opiniões sobre como melhorar as coisas.
O que fazer no primeiro lançamento? Não há atraso no lançamento do indicador em vídeo. Tudo depende do MT5 sem nenhum sinal de vida no início do indicador. Se o usuário esperar, ele verá os dados sendo desenhados. Mas eles podem decidir que o indicador não está a funcionar. Mensagem para o gráfico com um grande ecrã - "Espera, estou a descarregar dados no 21º período de tempo"? Mäe.
Se o usuário é tão impaciente, deixe-o comprar um ferro mais rápido, mas para o resto de nós, o comportamento normal e razoável é:
1. Defina um número adequado de barras na janela e no histórico;
2. Para cálculos sérios informar ao usuário que está tudo bem, eles só precisam esperar. Você pode criar um indicador de adição de histórico.
Estabeleci 5000 barras de história tanto no MT4 como no MT5. Quando uso o MT4, tenho um arranque instantâneo, enquanto o MT5 tem de esperar cerca de 20 a 30 segundos. E isso assumindo que repetidamente o símbolo EURUSD é usado para testes - há um histórico em ambos os terminais.
Não há necessidade de informar de todas as maneiras um usuário "impaciente" que ele deve esperar. Você quer evitar atrasos injustificados no lançamento e na mudança do cronograma atual.
É por isso que estou interessado em possíveis formas de resolver este problema. Por enquanto. Depois vou fazer experiências com eles - o que realmente vai funcionar.
