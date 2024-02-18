Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 197
Isto é ALT+D no gráfico.
Uau... E não aparece no índice de documentação
Porquê e como repará-lo, o caminho precisa de uma barra
Porquê e como repará-lo, o caminho precisa de uma barra
deixe-me tentar adivinhar ...
///
deixe-me tentar adivinhar ...
///
Uau!)
Obrigado!
Uau!)
Obrigado!
Che realmente 3 ////
Compilou, mas a produção foi de 3 cortes, enquanto que a produção necessitou apenas de um corte. O problema foi resolvido de outra forma.
Quem me pode dizer como obter a ID do hardware, de preferência CPU ou disco rígido.
Este código recebe algo, mas não é claro o que
mt4
mt5
---
Não consegui encontrar qualquer informação na rede, mas acho que é causada por outro .dll
