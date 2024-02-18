Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 197

Novo comentário
 
fxsaber:

Isto é ALT+D no gráfico.

Uau... E não aparece no índice de documentação


 

Porquê e como repará-lo, o caminho precisa de uma barra

#define    path      "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:

Porquê e como repará-lo, o caminho precisa de uma barra



//
 
Vladislav Andruschenko:

// 

#define    path      "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:


deixe-me tentar adivinhar ...

///

 
Vladimir Karputov:

deixe-me tentar adivinhar ...

///

Uau!)

Obrigado!

 
Vitaly Muzichenko:

Uau!)

Obrigado!

O que é um verdadeiro 3 ////
 
Valeriy Yastremskiy:
Che realmente 3 ////

Compilou, mas a produção foi de 3 cortes, enquanto que a produção necessitou apenas de um corte. O problema foi resolvido de outra forma.

 

Quem me pode dizer como obter a ID do hardware, de preferência CPU ou disco rígido.

Este código recebe algo, mas não é claro o que

#property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   long              lpMinimumApplicationAddress;
   long              lpMaximumApplicationAddress;
   ulong             dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
  Print(sys.dwOemId);
  Print(sys.dwPageSize);
  Print(sys.dwActiveProcessorMask);
  Print(sys.dwNumberOfProcessors);
  Print(sys.dwProcessorType);
  Print(sys.dwAllocationGranularity);
  Print(sys.wProcessorLevel);
  Print(sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

mt4

0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 9
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 4096
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 281474976719320
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 705101830
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0

mt5

FF      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  9
PR      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4096
CO      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  15
EG      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4
QQ      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  8664
FM      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  65536
EH      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  6
MS      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  10759

---

Não consegui encontrar qualquer informação na rede, mas acho que é causada por outro .dll

 
Vitaly Muzichenko:

Quem me pode dizer como obter a ID do hardware, de preferência CPU ou disco rígido.

Este código recebe algo, mas não é claro o que

mt4

mt5

---

Não consegui encontrar qualquer informação na rede, mas penso, que outro .dll é responsável por isto.

#ifdef __MQL5__
   #define  LPVOID long
#else
   #define  LPVOID int
#endif
#define  DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
upd: sobre arquitectura x86 - instrução cpuid prsessor. A msvs tem __cpuid(int[4],int) e __cpuidex(int[4],int,int). Estão disponíveis exemplos em linha.
1...190191192193194195196197198199200201202203204...247
Novo comentário