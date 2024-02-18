Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 147
IsInf() e IsNaN() estão a funcionar,
IsEqual() e IsZerro() são questionáveis, pesquisadas no Google a partir de algumas fontes como "truque para o dobro".
E todas estas comparações com o epsilon - epsilon deve ser aumentado proporcionalmente aos operandos. Em geral, não há receita universal, uso Point como epsilon (com operandos arredondados) e não quero (e não preciso) comparar a diferença com DBL_EPSILON.
E todas estas comparações com o epsilon - epsilon deve ser aumentado proporcionalmente aos operandos. Em geral, não há receita universal, uso Point como epsilon (com operandos arredondados), não quero comparar a diferença com DBL_EPSILON(e não preciso de o fazer).
encontrei um artigo que li ontem da TVhttps://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/
Sim, deve utilizar outro exemplo em que deve especificar a exactidão da comparação
IsNan() funciona, mas IsInf() não
Desde quando é que os números desnormalizados se tornaram infinitos?
MQL parece normalizar a 8º dígito, ou seja, se NormalizeDouble() for adicionado a IsInf(), o resultado ainda não será melhor.
A normalização em MQL não é de todo a mesma, não sei porque nomearam a função dessa forma. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
Mostra quantas ordens de comércio síncronas bem sucedidas (OrderSend) e assíncronas geradas no Terminal no total (desde o início).
Utilizo-o no Testador (no final) para ver quantas vezes as encomendas foram modificadas.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
OnTick() não funciona numa instância de classe?
fxsaber, 2019.10.31 23:45
Herdar da BASE, então os métodos OnTick em classes serão chamados automaticamente.
Um exemplo de utilização de X Macro (não se importe com os tipos obscuros, arranquei-o do código de trabalho. Vector é uma matriz dinâmica):
Por exemplo:
1. queremos definir os vectores por detrás do laço para evitar afectações constantes.
2. Cada um dos testes pode ser desactivado (na verdade, são muitos).
3. restore_image() e restore_subimages(), uma função pesada e muito demorada (leitura dos objectos do gráfico a partir do gráfico).
4. Se nenhum dos testes utilizar seg2, por exemplo, gostaria de remover tanto a definição como a restauração correspondente...() numa única acção, para evitar uma situação em que o vector é definido mas vazio devido à restauração comentada...(), o que daria resultados erróneos.
O que fazer?
Basta comentar o segx desnecessário em DEFSEG_LIST. Isto irá gerar os mesmos resultados que no primeiro código. Na verdade, é uma pena que o compilador não consiga mostrar a saída do processador (o análogo gcc -E).
Por vezes, na optimização genética, os primeiros milhares de passes são suficientes para compreender já mais ou menos o resultado.
Quando se executam automaticamente muitas optimizações, quer-se que tudo corra mais rápido. É por isso que vamos precisar de um mecanismo para interromper a optimização.
Utilização.
Instruções para a abertura de um gráfico com um carácter Nulo.
Se uma classe com campos estáticos for imediatamente criada quando uma classe com campos estáticos for definida, haverá um erro de tempo de compilação.