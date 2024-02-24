Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 440
ou mais precisamente, recebi provas de que o mercado é eficiente pelo menos com os dados e métodos de MO disponíveis para as massas.
PS: "eficiência" - imprevisibilidade, onde o preço leva em conta toda a informação.
Pensei que os últimos apoiantes de um mercado eficiente morreram em 2008, mas não, eles ainda estão vivos.....
Não é eficiente por causa das leis da física/química/biologia, mas porque há jogadores que têm tudo melhor, capital, educação, pessoal, tecnologia, dados, algoritmos, etc. Para eles o mercado NÃO é eficiente, mas eles o tornam eficiente, não nos resta quase nada.
ficamos para nos tornarmos neles, para aprender e evoluir... e, o mais importante, ser absolutamente claro em nossos sistemas sobre quem está tirando dinheiro de quem e porque não de você...
nenhum livro ensina que
O mercado NÃO é moldado pelos jogadores. Os jogadores são as ondulações num oceano em fúria. Na calma, você pode ver as ondulações, na tempestade, você não pode.
O mercado é moldado pela economia e pela política. Ela reflete (deve refletir) os processos reais pelos quais os bens e serviços emergem. Como estamos lidando com uma economia de mercado, a superprodução, a recessão, a crise são parte e parcela dela...
Este mercado deve ser visto como uma realidade objetiva e tentar simulá-lo o mais precisamente possível, por exemplo, GARCH, ou procurando mecanicamente por padrões, ou ambos. Se você conseguir criar um modelo adequado, então tire dinheiro daqueles que não conseguem, cometa erros.
Nos modelos de classificação, conseguem escolher os preditores que são relevantes para a variável alvo, mais uma vez o mesmo resultado - com dinheiro.
PS.
Os padrões também podem ser pesquisados através de métodos de análise técnica. Algumas pessoas parecem ter sucesso, mas parece mais um palpite pelas borras de café. Mas para cada um dos seus...
temos de nos tornar neles, aprender e desenvolver... e o mais importante, para entender absolutamente claramente em seus sistemas quem está tirando dinheiro de quem e por que não de você...
nenhum livro ensina que
É verdade, mas é um caminho muito longo e espinhoso, muitas pessoas desistirão e se tornarão carregadores e vigias, e algumas não conseguirão suportar o colapso de suas esperanças. Mas é um caminho interessante, não como o plâncton do escritório...
GARCH é o mesmo MO(ISC) para prever a variância, fics são quadrados de preços e variância passada, GARCH é uma boa ficção para construção futura, dados macroeconômicos e de notícias não são usados.
E a "coisa principal" é o acesso a dados super rápidos e "dicas " a partir do topo, o que é muito caro e geralmente contra a lei.
Isso é verdade, mas é um caminho muito longo e espinhoso, muitos vão se tornar solteadores e guardiões, e alguns terão um fim de vida antes que suas esperanças sejam frustradas. Mas é um caminho interessante, não como o plâncton do escritório...
Eu concordo plenamente...
Desejo que todos encontrem o que procuram e não desistam pouco antes da meta sem ver que já estão ao virar da esquina...
Sim, isso mesmo, é preciso apenas um sonho bonito para ser feliz, fisicamente a qualidade de vida de uma renda de $2k/mês, não é muito diferente de alguém que tem $1M por mês, quero dizer conforto corporal real, provavelmente em termos de saúde, eles vivem melhor em aldeias, com auto-sustento, ou alguns atletas obcecados com seus corpos e alimentação saudável.
Mas psicologicamente, claro, não é este o limite das nossas aspirações, nos nossos sonhos somos bilionários, com as nossas ilhas, aviões, supermodelos como namoradas e amigos, presidentes e oligarcas. Mas estes são padrões motivacionais criados pela cultura, educação, propaganda da mídia, etc. Eles são programas, não software, sonhos, não necessidades corporais. Também o eu, e talvez mais, felizes são os crentes, verdadeiros crentes, que percebem qualquer tormento como bem-aventurança, porque sem dúvida mais tarde haverá "paraíso eterno" e quer seja ou não, eles são FELIZES AGORA, apesar do desconforto físico, o objetivo é alcançado, este tormento é como um esporte.
É o mesmo com forex e negociação de ações, poucos de nós se tornarão um boneco, mas muitos compraram uma opção bilionária e estão felizes AQUI E AGORA, o prêmio é pago imediatamente porque temos certeza de que o mercado pode ser vencido se apenas um no mundo GANHA (e como eu sou pior???), e por isso existe o ELDORADO! E mesmo a morte não a refutará, boa sorte na próxima vida, no mínimo!))
Isso é romântico e inspirador, mas geralmente um homem tem uma família, uma esposa, filhos, pais e a obrigação de prover para eles, infelizmente, confiar na próxima vida não é aceitável, você tem que tirar algo desta numa base estável, ou desistir de continuar a família por um sonho, que na minha opinião é um preço muito alto.
É romântico e inspirador, mas um homem normalmente tem uma família, uma esposa, filhos, pais e um dever de prover-lhes alimentação e conforto, infelizmente, confiar na próxima vida não é aceitável, você tem que agarrar algo nesta numa base estável, ou desistir da continuação da família por um sonho, que na minha opinião é um preço muito alto.