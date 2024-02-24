Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 779
Eu recebo uma queda de dólares todas as semanas graças a este ramo e sem ter de trabalhar e divertir-me neste ramo... Funny!!!!
O principal é não se queimar. Boa sorte no comércio.
Na verdade, este é um dos sinais de que o TS é adequado para o mercado...
Acredito que qualquer movimento de mercado deve ter uma premissa. Não há movimentos de mercado irrazoáveis. Mesmo plano deve ser baseado na condição prévia.
Portanto, nossa tarefa é avaliar corretamente esses pré-requisitos antes do início do movimento.... IMHO naturalmente....
Uma das opções é avaliar o mercado nos momentos do sinal CONTROL das estratégias de tendência. Quer seja uma inversão real ou uma falsa....
Tens razão, Mish.
Você não é o único que pensa nisso.
Encontrar a resposta é difícil, pois ninguém que negoceia pode olhar para todos os outros terminais.E em 2008, os CDs foram queimados porque também não há informação suficiente dentro de um CD...
Somente informações de uma troca real podem lhe dar uma vantagem de meio por cento sobre as outras. Às vezes isso é suficiente.... Em situações difíceis...
1ª versão do bot RL
Bem, a auto-formação é fixe, pelo menos não tens de apanhar o alvo.
A metade direita é OOS. Este é o resultado do que o QB sugeriu para o OOS.
A metade direita é OOS. Este é o resultado do que foi sugerido para o OOS na KB.
Vou bater-te nisso mais tarde, ainda não percebi :)
muito legal!
O que queres dizer com "não tens de ir buscá-lo"? Sabe que o mestre quer ter lucro? Ou talvez o mestre queira um levantamento mínimo de dinheiro? O que é telepatia aqui?
:D
E obtém a melhor estratégia nos primeiros 10 jogos, então não há nenhuma melhoria significativa
1º jogo com uma política aleatória, e muitas vezes só é negativo, depois converge imediatamente para o óptimo... ainda não percebo porquê tão rapidamente, provavelmente só o algoritmo tão captado
Algo está faltando nestas fotos - teste de avanço (e provavelmente não por acidente ;) ).
Qualquer caloiro programador pode construir um gráfico desses no backtest.
Estas fotos mostram exactamente sobre o que foi escrito.
não tenho idéia sobre calouros, aparentemente os alunos locais ainda nem chegaram à 1ªEu mostrei exactamente o que o aborrecido Vizard mostrou ontem e depois assustei-me e apaguei.