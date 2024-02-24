Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 726

pantural:

Bem, inicie um tópico e mostre os resultados com uma descrição completa das entradas/saídas, do software utilizado, etc. Quem o está a impedir?

Não, eu pessoalmente não vou prever o VR instável. E todas as minhas tentativas de levar isto pelo menos para quase estacionário acabaram em fracasso.

Finita la comedy.

Mas! Percebendo que o caso é lixo, alguma pessoa, há tempo suficiente envolvida em NS, deve simplesmente expor aqui os resultados, que as pessoas encontraram algumas outras abordagens, em vez de pisar em um lugar.

A gratidão das pessoas será a sua recompensa, porque ele nunca encontrará dinheiro na NS.

Onde está o dinheiro???? A resposta está nas 'caudas' das distribuições. Na "memória" do processo não-markoviano. TODOS.
 
Alexandre, "provocador" é a sua segunda vocação (depois da matemática). Ou primeiro?)
 
A questão é boa, mas precisa de ser esclarecida - em que parte da vela ????


 
Você vai prever estacionário? )))) Estalão de almofada)).

 
A questão é boa, mas precisa de ser esclarecida - em que parte da vela ????


Numa vela de algum tipo... Rena, tens de ver essas caudas sem as velas! Brilham como estrelas na noite.

 
Yuriy Asaulenko:

Vai levar uma estacionária? ))) Estalão de almofada.))

A mim também.

 
Dmitriy Skub:
Alexander, "provocateur" é a sua segunda vocação (depois da matemática). Ou é a tua primeira?)

Não, eu sou um velho agarrador para viajantes cansados.

 
Alexander_K2:

Numa vela de algum tipo... Rena, tens de ver essas caudas sem velas! Eles brilham como estrelas na noite.

está tudo preso na contra-tendência.

a cauda é uma correcção, nada mais

e se você olhar para as cruzes, não há nada lá
 
Alexander_K2:

Não, eu sou um velho agarrador para viajantes cansados.

Gostaria de assumir o papel de Messias?
 
Dmitriy Skub:
Queres assumir o papel de Messias?

O Messias aqui é@podotr. E eu só dou esperança, e alguns algoritmos.

