Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 726
Bem, inicie um tópico e mostre os resultados com uma descrição completa das entradas/saídas, do software utilizado, etc. Quem o está a impedir?
Não, eu pessoalmente não vou prever o VR instável. E todas as minhas tentativas de levar isto pelo menos para quase estacionário acabaram em fracasso.
Finita la comedy.
Mas! Percebendo que o caso é lixo, alguma pessoa, há tempo suficiente envolvida em NS, deve simplesmente expor aqui os resultados, que as pessoas encontraram algumas outras abordagens, em vez de pisar em um lugar.
A gratidão das pessoas será a sua recompensa, porque ele nunca encontrará dinheiro na NS.Onde está o dinheiro???? A resposta está nas 'caudas' das distribuições. Na "memória" do processo não-markoviano. TODOS.
A questão é boa, mas precisa de ser esclarecida - em que parte da vela ????
Você vai prever estacionário? )))) Estalão de almofada)).
Numa vela de algum tipo... Rena, tens de ver essas caudas sem as velas! Brilham como estrelas na noite.
Alexander, "provocateur" é a sua segunda vocação (depois da matemática). Ou é a tua primeira?)
Não, eu sou um velho agarrador para viajantes cansados.
está tudo preso na contra-tendência.
a cauda é uma correcção, nada maise se você olhar para as cruzes, não há nada lá
Queres assumir o papel de Messias?
O Messias aqui é@podotr. E eu só dou esperança, e alguns algoritmos.