Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 586
Então tenta encontrar um)). Um tal MLP seria óptimo.
Ontem encontrei um NS de convolução - normalmente usado para reconhecimento de imagem. Naturalmente, existem todas as utilidades - formação, etc. Feito para uso em Python.
Também é recorrente, etc., mas ainda não é muito interessante.
Uma vez que a rede convolucional não está totalmente enredada, podemos aumentar muito o número de neurónios sem perda de desempenho. Mas é preciso entender detalhes, ainda não entrei em detalhes.Uma descrição popular -https://geektimes.ru/post/74326/
Olha bem para a HTM - Escrevi-te há pouco. A sua estrutura implica o uso do contexto. E há uma implementação Python.
Acontece que eu sei que existe uma nova versão do pacote gbm que ainda não está nos repositórios do guindaste.
https://github.com/gbm-developers/gbm3
instalação:
depois disso a biblioteca actualizada em r chama-se gbm3:
Eu apenas mudei o nome da biblioteca de gbm para gbm3 no código r script, o resto do código funcionou sem alterações.
Quando eu estava procurando por parâmetros do modelo gbm, às vezes acontecia que o treinamento consumia muita RAM e o computador inteiro ficava pendurado por uma dúzia de minutos. Com esta nova versão isto ainda não aconteceu, recomendo que a experimente.
Não entendo de todo o texto sobre a não-estacionariedade: a chegada de novas observações destrói as relações anteriormente reveladas? Pode ser devido ao meu desconhecimento da NS, mas há exatamente uma linha de observações consideradas nas árvores e é impossível destruir árvores previamente construídas. Elas podem não ocorrer no futuro, as mesmas árvores podem aparecer exatamente no futuro, mas pertencerão a uma classe diferente, mas as antigas permanecerão todas intactas.
Há árvores que consideram algumas linhas ao construir uma árvore... mas isso não parece mudar a essência
Eu não entendo nada do texto sobre a não-estacionariedade: a chegada de novas observações destrói relações previamente identificadas? Pode ser devido ao meu desconhecimento da NS, mas em árvores é considerada exatamente uma linha de observações e é impossível destruir árvores previamente construídas. Elas podem não ocorrer no futuro, as mesmas árvores podem aparecer exatamente no futuro, mas pertencerão a uma classe diferente, mas as antigas permanecerão todas intactas.
Há árvores que consideram algumas linhas ao construir uma árvore... mas isso não parece mudar a questão.
Não, resume-se a construir séries pseudo-estacionárias de forma consistente, reaprendendo o máximo possível... é basicamente isso que estou a fazer
ou construir filtros lineares/não lineares... Entendo que antes disso é necessário considerar a dinâmica da mudança na influência dos preditores sobre o alvo, e tentar adaptar a saída através de coeficientes de filtragem, dependendo das mudanças no ambiente
bem, nada de especial em geral. Pelo menos neste capítulo.
Dê uma olhada na HTM - Eu escrevi para você antes. A sua estrutura faz uso do contexto. E há uma implementação em Python.
Aqui, você pode começar a partir daqui: https://numenta.org/implementations/
Há um livro em russo - a tradução é quase adequada.