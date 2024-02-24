Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 585

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

É difícil avaliar as negociações desta forma, porque também há uma duração de negociação e níveis de stop-loss têm que ser adicionados a tudo o resto, e o sistema se retrai periodicamente... então, é um espantalho :)

Sim, eu vi isso há muito tempo. Em si, nada mal, mas a nebulosidade não é muito adequada para a construção de TC.
[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:
Sim, eu já o vejo há muito tempo. Não é muito mau em si mesmo, mas a nebulosidade não é muito adequada para a construção do TS.

você pode vender sinais:))) acesso via api, se o modelo for legal

 

Sentado. lendo um pdf da monografia do MoD. Citação:

Acontece que também não há necessidade de se contorcer, NS parece ser a melhor opção.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Sentado. lendo um pdf da monografia do MoD. Citação:

Acontece que também não há necessidade de se contorcer, NS parece ser a melhor opção.


E eu li Haykin e observei em paralelo

o filme é atmosférico... o que vai ganhar no final? vida proteica ou vida artificial, ou vai ser criada alguma coisa entre eles? :)

a propósito, algumas fontes dizem que o NN probabilístico está em voga hoje em dia. Meu amigo sussurrou... mas ele sabe muito sobre eles, ele participa dos concursos do Google.

 
Maxim Dmitrievsky:

E eu tenho lido Heikin e observado

o filme é atmosférico... o que vai ganhar no final? vida proteica ou vida artificial, ou vai ser criada alguma coisa entre eles? :)

A propósito, algumas fontes dizem que o NN probabilístico está em voga hoje em dia. Meu amigo diz que sim ... mas ele sabe muito sobre eles, ele participa dos concursos do Google.

Ontem encontrei o NN convolucional - normalmente usado para o reconhecimento de imagens. Naturalmente, existem todas as utilidades - formação, etc. Feito para uso em Python.

Também é recorrente, etc., mas ainda não é muito interessante.

Uma vez que a rede convolucional não está totalmente enredada, podemos aumentar muito o número de neurónios sem perda de desempenho. Mas tenho que entender os detalhes, ainda não entrei em detalhes.

Descrição popular -https://geektimes.ru/post/74326/
Применение нейросетей в распознавании изображений
Применение нейросетей в распознавании изображений
  • 2005.11.09
  • geektimes.ru
Про нейронные сети, как один из инструментов решения трудноформализуемых задач уже было сказано достаточно много. И здесь, на хабре, было показано, как эти сети применять для распознавания изображений, применительно к задаче взлома капчи. Однако, типов нейросетей существует довольно много. И так ли хороша классическая полносвязная нейронная...
[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Ontem encontrei um NS de convolução - normalmente usado para reconhecimento de imagem. Naturalmente, existem todas as utilidades - formação, etc. Feito para uso em Python.

Também é recorrente, etc., mas ainda não é muito interessante.

Uma vez que a rede convolucional não está totalmente enredada, podemos aumentar muito o número de neurónios sem perda de desempenho. Mas eu ainda tenho que entrar em detalhes - ainda não entrei nisso.

Descrição popular -https://geektimes.ru/post/74326/

Bem, isto é profundo, eles são usados principalmente para imagens e visão computadorizada. Você precisa de muitos exemplos e camadas para fazer funcionar. A própria arquitetura copia o sistema visual

Tente python PNN, eles fazem mais sentido para a previsão de séries temporais.

https://habrahabr.ru/post/276355/

Байесовская нейронная сеть — потому что а почему бы и нет, черт возьми (часть 1)
Байесовская нейронная сеть — потому что а почему бы и нет, черт возьми (часть 1)
  • 2029.02.16
  • habrahabr.ru
То, о чем я попытаюсь сейчас рассказать, выглядит как настоящая магия. Если вы что-то знали о нейронных сетях до этого — забудьте это и не вспоминайте, как страшный сон. Если вы не знали ничего — вам же легче, полпути уже пройдено. Если вы на «ты» с байесовской статистикой, читали вот эту и вот эту статьи из Deepmind — не обращайте внимания на...
 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, é o sertão, eles são usados principalmente para imagens e visão computadorizada. É preciso muitos exemplos e camadas para que funcione. A própria arquitetura copia o sistema visual

Procure por equivalentes PNN python. Parecem-me fazer mais sentido na previsão de séries temporais.

https://habrahabr.ru/post/276355/

Mais uma vez, não estou a prever nada. Eu só tenho uma classificação.

Há muito tempo que ando à procura de uma rede incompleta. MLP é tudo bom, mas lá todos os inputs vão para cada neurônio de uma vez. Ah, isso é exatamente o que precisamos, para que apenas 5-6 inputs deslocados vão para um neurônio, e este é o NS convolutivo.

Não há nada de complicado aqui, e você só precisa de 100-150 neurônios, então a estrutura é simples e rápida como o MLP com 60 neurônios, devido a menos entradas de neurônios.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Mais uma vez, eu não estou a prever nada. Eu só tenho uma classificação.

Há muito tempo que ando à procura de uma rede incompleta. MLP é tudo bom, mas todos os inputs vão para cada neurônio de uma vez. Ah, isso é exatamente o que precisamos, para que apenas 5-6 inputs deslocados vão para um neurônio, e este é o NS convolutivo.

Não há nada complicado aqui, e só precisamos de 100-150 neurônios, então a estrutura é simples, e a velocidade será como o MLP com 60 neurônios, às custas de um número menor de entradas de neurônios.


Bem, há um classificador, e o que o impede de procurar um incompleto. É mesmo como eu gosto, por exemplo:

este livro estará cheio de screenshots :)


 
Yuriy Asaulenko:

Mais uma vez, eu não estou a prever nada. Eu só tenho uma classificação.

Há muito tempo que ando à procura de uma rede incompleta. MLP é tudo bom, mas todos os inputs vão para cada neurônio de uma vez. Ah, isso é exatamente o que precisamos, para que apenas 5-6 inputs deslocados vão para um neurônio, e este é o NS convolutivo.

Não há nada de complicado aqui, e precisamos apenas de 100-150 neurônios, então a estrutura é simples, e a velocidade será semelhante ao MLP com 60 neurônios, devido a um número menor de entradas de neurônios.

A ideia de usar camadas convolutivas tem vindo a ferver há muito tempo. Acho que eles podem dar bons resultados.

Mas não deites fora o perseptron de várias camadas. As redes convergentes não aprendem nada sozinhas, elas apenas fornecem uma imagem compacta das informações de entrada.

 
Maxim Dmitrievsky:

Há um classificador, então o que o impede de procurar um incompleto.

Então tenta encontrar um). Um tal MLP seria óptimo.
1...578579580581582583584585586587588589590591592...3399
Novo comentário