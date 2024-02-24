Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 581

Novo comentário
[Excluído]  
Grigoriy Chaunin:

Uma nova versão da biblioteca para conectar Python ao MT5 foi postada. Recordando o linkhttps://github.com/RandomKori/Py36MT5 Mas há problemas. No Visual Studio o projeto de teste funciona como deveria, mas no MT há alguns problemas pouco claros. Agora a biblioteca funciona bem com o diretório onde o script Python está localizado. Não consigo imaginar como depurá-lo com o MT. MT está protegido contra depuração. Talvez alguém saiba como depurar?


entendi que o suporte python em MT5 não está planejado :( apenas um editor de algum tipo

Bem :)

 

Sim, não há planos. O problema sobre o qual escrevi acima foi resolvido. Mas isso não é tudo. Até agora, apenas um script pode ser executado no terminal. Vou pensar no que fazer quanto a isso.

 
SanSanych Fomenko:
Por exemplo, randomForest.....
O algoritmo mais interessante e eficiente da mesma raça é o da ada...

Fa, pára com as tretas. As florestas e o impulso são coisas diferentes. Dar uma aplicação prática de garhs)))

 

Como disponibilizar o modelo de aprendizagem da sua máquina como uma API com o pacote canalizador

How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
  • Dr. Shirin Glander
  • www.r-bloggers.com
Let’s say we have trained a machine learning model as in this post about LIME. I loaded a data set on chronic kidney disease, did some preprocessing (converting categorical features into dummy variables, scaling and centering), split it into training and test data and trained a Random Forest model with . We can use this trained model to make...
 
Vizard_:

Fa, pára com as tretas. Andaimes e reforços são coisas diferentes. Dê-nos uma aplicação prática do GARCH)))


Não se preocupe, diferente, mas no nível em que a discussão está ocorrendo .

Gostaria de salientar que a ada dá melhores resultados do que a rf: ambas mais precisas e menos propensas ao sobretreinamento. E deve-se usar ada, não a rf.

Então não é só uma questão de empilhar tudo.

O GARCH é demasiado complicado. Até agora tenho feito o meu caminho através da ARIMA, e também da GARCH e da distribuição.

 

Aprendi que a aprendizagem de máquinas usa algo como a construção de recursos. Não se pode ir longe só no preço. O atributo no nosso caso é uma função do preço. A questão é quais as funções a utilizar. A simples passagem por indicadores com parâmetros diferentes não é uma opção. Estou interessado em materiais sobre este assunto. O Google normalmente produz muito lixo, ou melhor, não dá nada sobre o assunto. Eu procurei no Runet. Talvez alguém conheça os materiais sobre o assunto.

PS. Você tem que começar do início. É quando você aprendeu a construir características não ao acaso, você pode passar para a seleção deles.

 
Grigoriy Chaunin:

Aprendi que a aprendizagem de máquinas usa algo como a construção de recursos. Não se pode ir longe só no preço. O atributo no nosso caso é uma função do preço. A questão é quais as funções a utilizar. A simples passagem por indicadores com parâmetros diferentes não é uma opção. Estou interessado em materiais sobre este assunto. O Google normalmente produz muito lixo, ou melhor, não dá nada sobre o assunto. Eu procurei no Runet. Talvez alguém conheça os materiais sobre o assunto.

PS. Você tem que começar do início. É quando você aprendeu a construir características não ao acaso, você pode passar para a seleção deles.


Há muitos materiais sobre este assunto nesta linha.

 

Hi!


Como vai isso, superbot feito??

[Excluído]  
SanSanych Fomenko:

Não se preocupe, diferente, mas no nível em que a discussão está ocorrendo .

Gostaria de salientar que a ada dá melhores resultados do que a rf: ambas mais precisas e menos propensas ao sobretreinamento. E deve-se usar ada, não a rf.

Então não é só uma questão de empilhar tudo.

O GARCH é demasiado complicado. Até agora tenho feito o meu caminho através da ARIMA, e também da GARCH e da distribuição.


No nível em que esta discussão está ocorrendo, você nem sabia como é definida a importância dos preditores na RF, deixando escapar algumas bobagens sobre recozimento e coisas sem explicação (o que isso tem a ver com o que quer que seja?)

Quem disse onde estão os bancos especificamente para aplicações forex? por que Ada e não GBM? suas respostas são abstrações muito difusas. na realidade o ganho não será mais do que 5% com mais sobretreinamento.

[Excluído]  
Alexander Ivanov:

Hi!


Como está a correr, fizeste um superbot?


1...574575576577578579580581582583584585586587588...3399
Novo comentário