De onde tiraste isso? De onde?
Eu não uso sinais para o sistema. Com sinais eu só corto da série temporal (e do treinamento e do funcionamento) as áreas onde não há necessidade de analisar absolutamente nada.
O próprio NS mastiga a série cronológica diretamente.
Eu já escrevi e até citei um livro -NS tem um bom desempenho para tarefas altamente especializadas em combinação com métodos convencionais.
Desculpe, você escreveu cerca de 15 entradas para a NS... Eu associei-o automaticamente com o número de sinais :)
Bem, aqui está uma citação do livro. Eu já o citei 3-4 vezes aqui)).
Foi aí que eu o arranjei.
HZ, a propósito, após 2 dias de estudo, parece-me que a floresta não é muito adequada para resolver problemas de mercado (bem, claro, depende também da formulação do problema).
Para dizer a verdade, eu também pensei o mesmo sobre NS por um longo tempo).
Não consigo carregar a imagem.
é desta edição?
Sim, é daqui.
Eu tenho a foto no meu posto.
Eu também não vi a foto de uma vez, e agora ela não é visível.
A propósito, após 2 dias de estudo, parece-me que as florestas não são adequadas para resolver os problemas do mercado (claro, isto também depende da formulação do problema).
E por que as florestas não são adequadas?
p.s. Sim, na foto tudo está correto, abordagem integrada... é isso que estou tentando fazer :) não "estúpido" para treinar um modelo
Porque é que os andaimes não são adequados? Eles resolvem os mesmos problemas.
Estou a tentar pôr lá uma série cronológica. Mas simplesmente não há características para as florestas. As florestas com preditores são mais ou menos compreensíveis, mas as séries temporais dificilmente têm conjuntos que são compartilhados pelas florestas. (E a sobreposição de preditores não é o nosso método).
Concordo, precisamos de extração automática de recursos pelo menos :)
Concordo, precisamos de extração automática de recursos pelo menos :)