Yuriy Asaulenko:

Poderia fazer a gentileza de me deixar uma linha? Se é a mesma torrente que a minha, é a versão de engenharia mecânica.

Há também versões para a ciência, mas não diz sobre a tábua.

Acontece que a suíte inteira está lá).

Atirou.

Yuriy Asaulenko:

Uma pergunta para qualquer um que possa saber.

Então, só há uma árvore. Que tipo de limite irá construir no espaço N-dimensional?


há mais do que um limite... se olharmos para o espaço bidimensional, ele divide-o em intervalos - rectângulos. Bem, para n-dimensional seria hiper-figões.

foto da wikipedia


 
É para uma árvore?

Uma árvore - uma linha no avião?

Yuriy Asaulenko:

É para uma árvore?

Acho que uma árvore é uma linha no avião? para uma foto 2D. Ou estou errado?


Não, 1 divisão é 1 linha... ou seja, dividindo a amostra em 2 partes...

no final pode parecer imagens tão intrincadas, não como na linha NS


 
Esta foto é para uma única árvore? Estou actualmente interessado em RF a partir de uma única árvore. Preciso de entender por uma única árvore. Vou resolver isto sozinho a partir daqui.

O que eu li, não entendo nada. Parece ser claro, mas apenas para o agregado.

Eu entendi que uma árvore dá um hiperplano no espaço N-dimensional. Acontece que percebi tudo mal.

Sim, é para a árvore de decisão - a árvore decisiva.

o comitê de árvores é então montado em um modelo florestal aleatório através de ensacamento (bootstrap agregating)

de acordo com o princípio - muitas árvores simples darão melhores resultados do que um modelo complexo

RF é um bando de árvores regulares agregadas através de ensacamento.
é uma classificação linear, as árvores não o podem fazer (ou pior que a regressão linear), só que não linear

 
Se você tiver algum link para algo inteligível - pdf alguns, envie uma mensagem privada, por favor. Por favor, não use o Hubr.)

Eu gostaria de algo grande e detalhado).

Não me lembro, só pesquisei no Google alguns artigos.

como https://basegroup.ru/community/articles/description

é bastante simples

Obrigado. Será que há monografias, será que elas existem mesmo?
