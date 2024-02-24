Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 579
Poderia fazer a gentileza de me deixar uma linha? Se é a mesma torrente que a minha, é a versão de engenharia mecânica.
Há também versões para a ciência, mas não diz sobre a tábua.
Acontece que a suíte inteira está lá).
Atirou.
Uma pergunta para qualquer um que possa saber.
Então, só há uma árvore. Que tipo de limite irá construir no espaço N-dimensional?
há mais do que um limite... se olharmos para o espaço bidimensional, ele divide-o em intervalos - rectângulos. Bem, para n-dimensional seria hiper-figões.
foto da wikipedia
É para uma árvore?
Uma árvore - uma linha no avião?
Não, 1 divisão é 1 linha... ou seja, dividindo a amostra em 2 partes...
no final pode parecer imagens tão intrincadas, não como na linha NS
Esta foto é para uma única árvore? Estou actualmente interessado em RF a partir de uma única árvore. Preciso de entender por uma única árvore. Vou resolver isto sozinho a partir daqui.
O que eu li, não entendo nada. Parece ser claro, mas apenas para o agregado.
Eu entendi que uma árvore dá um hiperplano no espaço N-dimensional. Acontece que percebi tudo mal.
Sim, é para a árvore de decisão - a árvore decisiva.
o comitê de árvores é então montado em um modelo florestal aleatório através de ensacamento (bootstrap agregating)
de acordo com o princípio - muitas árvores simples darão melhores resultados do que um modelo complexoRF é um bando de árvores regulares agregadas através de ensacamento.
é uma classificação linear, as árvores não o podem fazer (ou pior que a regressão linear), só que não linear
Se você tiver algum link para algo inteligível - pdf alguns, envie uma mensagem privada, por favor. Por favor, não use o Hubr.)
Eu gostaria de algo grande e detalhado).
Não me lembro, só pesquisei no Google alguns artigos.
como https://basegroup.ru/community/articles/description
é bastante simples
