Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 289
Está prevista uma aula. O erro de previsão está entre 25 e 30%, e é o mesmo no treinamento e fora da amostra. o modelo NÃO é re-treinado.
Finalmente comecei a tweeter, baixei mensagens (na forma mais básica) por assim dizer "comprar personagem" e "vender personagem" no eur, quero ver estas mensagens como uma série temporal no fundo do eur gráfico, mas não sei como transformar estas mensagens em uma série temporal e depois sincronizar com o euro, código de ajuda que entende as funções temporais no R-ka...
Eu anexei o arquivo RData abaixo...
o ficheiro tem uma folha com duas folhas :) uma com mensagens "comprar personagem" a segunda "sentar".
ver a hora de cada mensagem
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
própria mensagem
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
Ajude-me a visualizar e sincronizar as euras, é muito interessante o que pode acontecer
O que você tem é o que você tem :)
O que saiu, saiu :)
Obrigado pela sua ajuda!!!
Você acha que é uma coincidência que o pico do "pânico" tenha coincidido com a inversão, pois havia até 8 postos em todo aquele pânico :))))
22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD vendendo a pressão aborta perto de 1.0500 manusear como os minutos do Fed aproximam-se https://t #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "EUR/USD vendendo a pressão aborta perto de 1.0500 manusear como os minutos do Fed aproximam-se como os minutos do Fed aproximam-se https://t.co/Et9um07c4g
co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed
27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed https://t $EURUSD #Forex https://t.co/qpD3KWOYms.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed #EURUSD #Política #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed #EURUSD #Política #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT
Os tweets verdes - apressão de venda diminui- se traduzem como "a pressão de venda está caindo". Isso é mais um sinal para um apartamento. E na verdade, dizem, o preço recuperou de 1,05000 duas barras atrás, o que não é uma previsão, mas uma declaração de facto.
Só há um sinal real de venda, o último.
Em algumas situações estranhas em geral, precisamos assistir a mais situações com tais tweets obscuros e desenvolvimento de preços, o senso comum diz que eles estarão certos 50% do tempo.
O chamado DELTA. Essa é a razão para a mudança de preço.
Você precisa de mais tempo para baixar, como não três dias, mas algumas semanas, e depois olhar no local, as próprias palavras-chave também desempenham um papel enorme, se você marcar algo bastante comum lá todos os tweets geralmente vai publicidade sólida ... você é uma escória.
O problema é que ainda não descobri como fazer o download de algumas semanas de tweets lá
Isso é um pouco ingénuo demais.
Claro que não é assim tão simples, primeiro você precisa saber como aplicá-lo e não só, o volume em si, ou melhor, mudar o volume também será uma boa razão. Eu, usando um delta, não consigo arranjar modelos suficientemente bons, e não usá-lo é como atirar uma moeda ao ar, pode funcionar e pode não funcionar...