SanSanych Fomenko:

Está prevista uma aula. O erro de previsão está entre 25 e 30%, e é o mesmo no treinamento e fora da amostra. o modelo NÃO é re-treinado.

Isto é muito legal, graal, quero dizer precisão 100% - erro = 70-75% em tal previsão é um pecado não espremer Sharp em 4-5, então se você não espreitou acidentalmente em qualquer lugar, então vá em frente!
 

Finalmente comecei a tweeter, baixei mensagens (na forma mais básica) por assim dizer "comprar personagem" e "vender personagem" no eur, quero ver estas mensagens como uma série temporal no fundo do eur gráfico, mas não sei como transformar estas mensagens em uma série temporal e depois sincronizar com o euro, código de ajuda que entende as funções temporais no R-ka...

Eu anexei o arquivo RData abaixo...

o ficheiro tem uma folha com duas folhas :) uma com mensagens "comprar personagem" a segunda "sentar".

ver a hora de cada mensagem

li$buy.twits[[1]]$created
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"

própria mensagem

li$buy.twits[[1]]$text
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"

Ajude-me a visualizar e sincronizar as euras, é muito interessante o que pode acontecer

mytarmailS:

Ajude-me a visualizar e sincronizar com o euro, é muito interessante o que pode acontecer.

O que você tem é o que você tem :)


Dr. Trader:

O que saiu, saiu :)

Obrigado pela sua ajuda!!!

Você acha que é uma coincidência que o pico do "pânico" tenha coincidido com a inversão, pois havia até 8 postos em todo aquele pânico :))))

 
Como não vi uma resposta vigorosa à minha pergunta, isso prova mais uma vez que você não entende em princípio o que é o mercado, que às vezes é a razão de seus fracassos. A propósito, o meu artigo foi aceite para edição. Se eu não sei a diferença entre o mercado e o real, eu não posso dizer que não sei o que fazer. Mas para elevar o status do ramo, posso anunciar o resultado antes da publicação do artigo. Então, qual é o mercado? Ou melhor, quem é um participante do mercado???? Sim criadores de mercado, grandes jogadores, pequenos porta-vozes, vários fundos.... você responde e eu digo SIM, é isso mesmo. MAS todos estes participantes estão divididos em duas categorias COMPRADORES e VENDEDORES!!!!!!! Quando eles fazem transações entre si, eles formam o volume que empurra o preço, mas além do volume, também temos informações disponíveis sobre a diferença entre compradores e vendedores. Isto é conhecido como DELTA. Isto é o que faz com que o preço mude. Assim como a razão para o resultado de muitos TC. Mas só que é um segredo, espero que você entenda :-)
 
mytarmailS:

Agora tive tempo de verificar novamente - retirei os textos desses tweets do seu arquivo rdata.


22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD vendendo a pressão aborta perto de 1.0500 manusear como os minutos do Fed aproximam-se https://t #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "EUR/USD vendendo a pressão aborta perto de 1.0500 manusear como os minutos do Fed aproximam-se como os minutos do Fed aproximam-se https://t.co/Et9um07c4g

co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed
27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed https://t $EURUSD #Forex https://t.co/qpD3KWOYms.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed #EURUSD #Política #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD vendendo pressão abaixa perto de 1.0500 manusear como feixe de minutos Fed #EURUSD #Política #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT

Isso é mais um sinal para um apartamento. E na verdade, dizem, o preço recuperou de 1,05000 duas barras atrás, o que não é uma previsão, mas uma declaração de facto.
Só há um sinal real de venda, o último.
Em algumas situações estranhas em geral, precisamos assistir a mais situações com tais tweets obscuros e desenvolvimento de preços, o senso comum diz que eles estarão certos 50% do tempo.

 
Mihail Marchukajtes:
O chamado DELTA. Essa é a razão para a mudança de preço.
Isso é um pouco ingénuo demais.
 
Dr. Trader:

Algumas situações estranhas em geral, você precisa observar mais situações com tais tweets obscuros e desenvolvimento de preços, o senso comum diz que eles estarão certos 50% do tempo.

Você precisa de mais tempo para baixar, como não três dias, mas algumas semanas, e depois olhar no local, as próprias palavras-chave também desempenham um papel enorme, se você marcar algo bastante comum lá todos os tweets geralmente vai publicidade sólida ... você é uma escória.

O problema é que ainda não descobri como fazer o download de algumas semanas de tweets lá

 
Combinador:
Isso é um pouco ingénuo demais.
Eu não esperaria de outra forma ))
 
Combinador:
De alguma forma demasiado ingénuo
Combinador:
Parece um pouco ingénuo demais.

Claro que não é assim tão simples, primeiro você precisa saber como aplicá-lo e não só, o volume em si, ou melhor, mudar o volume também será uma boa razão. Eu, usando um delta, não consigo arranjar modelos suficientemente bons, e não usá-lo é como atirar uma moeda ao ar, pode funcionar e pode não funcionar...

