Ainda preciso de muito treino para poder manter uma conversa contigo sobre este assunto... E você não precisa usar neurônica, você também pode usar Forrest, é mais fácil de anexar o alvo
Em geral, tudo, mas há uma nuance - aqueles otimizadores que eu tentei não conseguem lidar com pesos, eles apenas encontram um mínimo local quando todos os resultados serão iguais a 0,5 para minimizar o erro médio, e neste ponto eles ficam presos. Tens de aplicar algum truque aqui, não tenho mais do que isso.
Quanto mais complexa é a estrutura da neurônica - mais pesos haverá, e mais difícil é para o algoritmo de otimização encontrá-los, para grandes neurônicos eles simplesmente se tornam estúpidos e quase não melhoram o resultado inicial.
A resposta não é assim tão simples. Aqui está uma maneira, por exemplo, com um neurônio, mas você precisa entender como o neurônio funciona, que fórmulas ele tem, etc.
Suponha que você tem um simples neurônio...
O código acima pode ser empurrado para o otimizador...
Que história você está contando))))
Por que não gostaste das mochilas, se não é segredo? Mais precisamente, no caso de uma camada e um alvo, tudo é muito simplificado, iterativamente você precisa subtrair o erro multiplicado pelo intput à convergência dos pesos, a regra do delta é chamada, ou regra Heb, eu não me lembro exatamente. Wt = Wt-1 - lernrate*error*Input, em geral, a descida de declive habitual
Não foi você, há não muito tempo, num ramo onde se discutia o optimizador de MT, que demonstrou o seu super-algoritmo em R? Não funciona?
Eu, sim, não.
O que há de errado com a retropropulsão, se não é segredo?
Eu sei como graduar a descida, mas isso requer um alvo para cada exemplo de treinamento específico - considere o resultado para o exemplo de treinamento, e pesos yank na direção da derivada para aproximar o resultado do real. E assim, por sua vez, todos os exemplos de treino.
E este código foi a resposta à pergunta o que fazer se você não estabelecer um objetivo e quiser apenas ensinar o neurônio a negociar no lado do lucro. Deixe-o julgar por si mesmo onde é melhor comprar ou vender, desde que o lucro seja rentável.
Então nós damos-lhe ohlc incrementos por barras, obtemos previsões do que fazer na próxima barra, simulamos a negociação com base nas previsões e encontramos a razão de negociação escarpada. Esta proporção embaralha é a única estimativa que é dada ao neurônio em todo o conjunto de dados de entrada.
O otimizador otimizará os pesos do neurônio para que a proporção aumente.
Se você encontrar gradientes de pesos no que diz respeito à relação de acuidade - você pode fazer descida de gradiente, será muito melhor do que mudar de peso cegamente.
Entre as centenas de milhares de pacotes em R, não há um que possa fazer o trabalho com resultados satisfatórios?
Há pacotes que são garantidos para resolver este problema, mas eu não tenho tempo para esperar meses por um resultado, eu idealmente preciso fazê-lo em um fim de semana.
Esta tecnologia não é para o computador de casa.
- O quê, o carro não pega bem?
- Não, começa bem, mas leva muito tempo.
Se a tecnologia não resolver o problema num tempo aceitável, significa que a tecnologia não existe.
Quantos parâmetros a optimizar, em que intervalo e em que incrementos se deve optimizar?
dados do saldo histórico de compradores vs. vendedores do onada aquihttps://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-positions
traçou e calculou a correlação do equilíbrio com o preço
layout(1:2)
plot(oanda$price ,t="l" , main = "EUR")
plot(oanda$pct_long ,t="l" , main = "balanse",col=2)
abline(h = 50)
cor(oanda$pct_long , oanda$price)
coeficiente de correlação -0,76
É interessante notar que o preço se move na direção oposta, nem mesmo em relação ao equilíbrio em valores absolutos, mas em relação à dinâmica da mudança de equilíbrio...
Exatamente essa mesma mecânica é usada em outros mercados altamente líquidos, esse equilíbrio pode ser visto de outras formas, por exemplo, no vidro de mercado. Tenho a certeza que muitas pessoas o sabem, admito que eu próprio o sei há provavelmente 6 anos, mas escrevi-o para aqueles que não o sabiam, será útil e interessante.
Se o equilíbrio faz o mercado girar, talvez seja melhor prever o equilíbrio em vez do preço. De qualquer forma, a previsão de preços nas estratégias de negociação nada mais é do que a previsão das ações dos traders no futuro, por mais banal e trivial que pareça, mas quando você começa a pensar como você pode prever a multidão, torna-se mais interessante.... Eu acho que para entender a multidão no início você deve entender a si mesmo, porque nós somos a multidão ... Como prevê uma multidão? Qual é a sua opinião?
Por alguma razão, a conversa se desvia constantemente para uma discussão sobre os méritos e deméritos de certos modelos.
Embora a minha experiência não me diga muito que a contribuição para o sucesso do comércio é muito pequena.
É a definição do alvo e dos seus preditores que o define.
No exemplo de ZZ, tentei muitas vezes mostrar que mesmo uma variável-alvo tão óbvia, ilustrativa e bonita como ZZ não é a mesma e tem obstáculos intransponíveis num escrutínio mais atento.
Se falamos de preditores, é bastante óbvio para mim, como pessoa que esteve envolvida em economia toda a sua vida, que:
Se nos concentrarmos apenas em resolver estes dois fundamentos para a previsão econômica e forex, então o sucesso só virá destes dois parâmetros. E selecionar o modelo mais adequado ao alvo e seus preditores só pode melhorar marginalmente o desempenho, pode dar algumas considerações válidas sobre a vida útil do modelo, sem necessidade de treinamento adicional.
Mais uma vez, peço um foco na variável alvo e a justificação dos preditores para esta variável alvo em particular.
De acordo.
E este código foi a resposta à pergunta o que fazer se você não definir o objetivo e quiser apenas ensinar o neurônio a negociar pelo lado positivo. Deixe-o decidir por si mesmo onde é melhor comprar e onde é melhor vender - desde que o lucro seja rentável.
Então nós damos-lhe ohlc incrementos por barras, obtemos previsões do que fazer na próxima barra, simulamos a negociação com base nas previsões e encontramos a razão de negociação escarpada. Esta proporção embaralha é a única estimativa que é dada ao neurônio em todo o conjunto de dados de entrada.
O otimizador otimizará os pesos do neurônio para que a proporção aumente.
Se você encontrar gradientes de pesos em relação à relação de sharpe - você pode fazer uma fuga gradiente, será muito melhor do que mudar cegamente os pesos.
Para ser honesto eu não tentei, por alguma razão pareceu imediatamente como alquimia, não é uma idéia muito boa, para um perseptrão de uma camada com um pequeno número de instâncias, talvez algo será terrivelmente lento, multicamadas não funcionará, IMHO é de pouca utilidade. Além da rentabilidade da TS depender diretamente da previsão de retorno total por N barras à frente, é impossível corrigir a má previsão, para otimizar toda uma estratégia é muito mais arriscado enganar a si mesmo.