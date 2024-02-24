Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 575
Pode ser sentido. Como disse Feynman, uma experiência de pensamento não custa nada. Você pode iniciar um reator termonuclear como dois dedos, ele só precisa de 4-5 vezes mais energia do que um cine-escópio.
Eu disse-te - Eu preciso da NeuralNet para VisSim. Vou ver o que é possível lá e o que não é.
PS Eu sou um teórico - posso gerar ideias em modo de alta frequência, mas na prática - há apenas 1 negócio na minha conta e é uma curva... Embora eu tenha corrido 20 pares ao mesmo tempo hoje. Vamos ver :)))
PPS Sim. Vou lê-lo à minha vontade. Obrigado.
O seu TS é estranho. Com 20 pares, um negócio. Já passou um mês desde que você acumula estatísticas, mas quando veremos o resultado?
Nas 2 semanas anteriores, havia apenas 4 pares e apenas 1 troca - sim. Exagerou com a definição de quantis de probabilidade de confiança. Assustado com o depósito, para simplificar. Mas, engatou 20 pares hoje, mas numa conta demo - veremos.
PS Eu continuo a tomar dados de conta real, ou seja, eu tenho 2 terminais (real e demo) abertos no meu computador. Do ponto de vista da pureza da experiência - tudo está bem.
A ideia para esta implementação foi encontrar dependências não lineares para a negociação de pares
terminei-o, desenhei o gráfico, olhei para ele com os meus olhos - parecia interessante
Agora preciso de o transferir para o bot. Eu já implementei um indicador de spread linear na base de código. Se não funcionar - Eu também o farei :)) Mas esta é muito mais complicada :)
As 2 semanas anteriores tinham apenas 4 pares e apenas 1 troca - sim. Exagerou com a definição de quantis de probabilidade de confiança. Assustado com o depósito, para simplificar... Mas, engatou 20 pares hoje, mas numa conta demo - veremos.
O diabo sabe... Re-segurado por segurança... Atribuo isso ao tremor nos meus joelhos - medo de me envergonhar diante do público. Gostava de ter tido os resultados primeiro e depois gabar-me da teoria... Mas só agora me apercebi disso.
Então somos todos assim aqui, bem, talvez a maioria de nós). Primeiro falamos muito tempo, mas só uns poucos se dedicam ao negócio.
A propósito, leia a história do aluno - surgiu da necessidade de estimar as distribuições em pequenas amostras . Tenho um minuto discreto e um máximo de 24 horas para estimar. Imho, isso é o suficiente para dar a volta. Apenas análise de última hora de carrapatos.
Sim, eu já afinei algumas coisas.
Mas isso não muda a essência deste ramo em particular - NS são bastante interessantes e lembrei-me de uma tese que não se deve reinventar uma roda, mas usar o que as pessoas já fizeram - eu continuo à procura do Add-On da NeuralNet para VisSim...
Eu até recebo 10 trocas por instrumento num de 5 minutos. Os bilhetes e os minutos não são utilizados. Estou à procura de me livrar dos extras. Eu não tenho problemas com eles.
Eu até recebo 10 trocas por ferramenta nos 5 minutos. Os carrapatos e os minutos não são usados. Estou à procura de me livrar dos extras. Tudo parece ser bom.
Eu comecei a usar lucros fictícios.