Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 572
Dividir um grande depósito em menores. Você negocia em uma conta e copia negócios nas outras).
Genial.
como encaixar os modelos :))
incrementos de corrente e modelo treinado de fundo, 2 árvores :) se eu colocar 20 árvores, então 1 a 1
Os incrementos de corrente do par não são alimentados à entrada, o modelo é treinado neles (eles são alimentados à saída)
Tenho uma boa memória por alguma razão, agora preciso de prever o futuro
Lembras-te muito bem. Só uma pergunta - os incrementos têm alguma coisa a ver com o futuro? Não posso dizer com certeza, mas acho que não têm.
A propósito, não percebo porque é que os nós planos têm incrementos tão grandes ou isto significa algo mais?
aqui os incrementos são desfasados, por exemplo 55... é por isso que eles são distribuídos tão não-normalmente, é por isso que os vértices planos podem ser grandes
Bem, vamos ver o que pode ser espremido... não sei se tem futuro ou não, a pesquisa tem de ser feita.
Só me surpreende que as florestas estejam tão trêmulas... não consigo encontrar o erro por meio dia agora, sinto como se tivesse acertado :)
há incrementos com um atraso, por exemplo 50... é por isso que eles são distribuídos de forma tão anormal
Eu não sei se eles têm ou não, deve ser feito um novo levantamento.
É como um impulso?
Bem, não são tomados os incrementos das barras adjacentes, mas, por exemplo, fechar[0]/fechar[55].
Eu estava lutando por meio ano com diferentes preditores, incluindo incrementos de qualquer coisa para qualquer coisa, o número de preditores. E eu usei modelos diferentes. E RF, e SVM, e MLP... Eu até tentei os tempos de sénior e desci para a M1. O máximo que pude alcançar na amostra de validação foi de 53% de precisão e 100,0% na amostra de treinamento. Isto não é suficiente para negociar. Eu preciso de pelo menos 57% de precisão para ser rentável. Ou as minhas mãos estão tortas ou outra coisa qualquer. Alguém conseguiu melhores resultados? Só por curiosidade.
Ainda não cheguei a esse ponto... Estou a fazer variantes diferentes... Tenho de procurar em muitas variantes diferentes.
Bem, os incrementos não são retirados das barras adjacentes, mas por exemplo fechar[0]/fechar[55].