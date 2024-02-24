Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 572

Dmitry Fedorchenko:

Dividir um grande depósito em menores. Você negocia em uma conta e copia negócios nas outras).

Engenhoso.
 
Alexander_K2:
Genial.
Especialmente em futuros)).
como encaixar os modelos :))

incrementos de corrente e modelo treinado de fundo, 2 árvores :) se eu colocar 20 árvores, então 1 a 1

Os incrementos de corrente do par não são alimentados à entrada, o modelo é treinado neles (eles são alimentados à saída)

Tenho uma boa memória por alguma razão, agora preciso de prever o futuro


 
Lembras-te muito bem. Só uma pergunta - os incrementos têm alguma coisa a ver com o futuro? Não posso dizer com certeza, mas acho que não têm.

A propósito, não percebo porque é que os nós planos têm incrementos tão grandes ou isto significa algo mais?

Yuriy Asaulenko:

As memórias são realmente fantásticas. A única questão é: os incrementos têm alguma coisa a ver com o futuro? Não posso afirmar isso, mas parece-me que eles não o fazem.

A propósito, não entendo porque é que os vértices planos têm incrementos tão grandes, ou queres dizer algo mais por incrementos?


aqui os incrementos são desfasados, por exemplo 55... é por isso que eles são distribuídos tão não-normalmente, é por isso que os vértices planos podem ser grandes

Bem, vamos ver o que pode ser espremido... não sei se tem futuro ou não, a pesquisa tem de ser feita.

Só me surpreende que as florestas estejam tão trêmulas... não consigo encontrar o erro por meio dia agora, sinto como se tivesse acertado :)

 
Maxim Dmitrievsky:

há incrementos com um atraso, por exemplo 50... é por isso que eles são distribuídos de forma tão anormal

Eu não sei se eles têm ou não, deve ser feito um novo levantamento.

Lag - é como um momento?
Yuriy Asaulenko:
É como um impulso?

Bem, não são tomados os incrementos das barras adjacentes, mas, por exemplo, fechar[0]/fechar[55].

 
Eu estava lutando por meio ano com diferentes preditores, incluindo incrementos de qualquer coisa para qualquer coisa, o número de preditores. E eu usei modelos diferentes. E RF, e SVM, e MLP... Eu até tentei os tempos de sénior e desci para a M1. O máximo que pude alcançar na amostra de validação foi de 53% de precisão e 100,0% na amostra de treinamento. Isto não é suficiente para negociar. Eu preciso de pelo menos 57% de precisão para ser rentável. Ou as minhas mãos estão tortas ou outra coisa qualquer. Alguém conseguiu melhores resultados? Só por curiosidade.

Dmitry Fedorchenko:

Torturado durante seis meses com diferentes preditores, incluindo incrementos de qualquer coisa para qualquer coisa, o número de preditores. E eu usei modelos diferentes. E RF, e SVM, e MLP... Eu até tentei os tempos de sénior e desci para a M1. O máximo que consegui alcançar na amostra de validação foi 53% de precisão e 100,0% na amostra de treinamento. Isto não é suficiente para negociar. Eu preciso de pelo menos 57% de precisão para ser rentável. Ou as minhas mãos estão tortas ou outra coisa qualquer. Alguém conseguiu melhores resultados? Estava só a pensar.


Ainda não cheguei a esse ponto... Estou a fazer variantes diferentes... Tenho de procurar em muitas variantes diferentes.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, os incrementos não são retirados das barras adjacentes, mas por exemplo fechar[0]/fechar[55].

Isto é, como um impulso. É assim que se faz.
