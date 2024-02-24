Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 389
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
você não precisa treinar máquinas, você precisa primeiro ter nervos e conexões de ferro nos escalões superiores do poder, a fim de comercializar de forma lucrativa
Talvez, mas este é o caminho para homens duros e brutais, e também deve haver um caminho para os intelectuais humildes...
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizagem de informática: teoria e prática (comércio e não só)
SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17
Sim, não, claro que não.
Estou ocupado a ter alguma tranquilidade para o futuro.
Olá a todos!!!! Ainda bem que este fio não desapareceu e que ainda está vivo e bem, por isso tenho uma pergunta para os utilizadores. Tenho um conjunto de dados para o treino, mas infelizmente tornou-se tão grande que o treino demora demasiado tempo. Alguém pode construir um modelo com o seu próprio trabalho e depois podemos ver como funciona em conjunto!!!!!.
Já decidiu como lançar conjuntos para que possa construir um modelo? :) Use o estúdio de aprendizagem da máquina azure para verificação, é uma leitura rápida na nuvem.
Se eu tiver tempo, eu construo um modelo mais tarde e mostro-te como se faz. Em princípio, há ajuda detalhada e exemplos, você pode facilmente fazer tudo sem programação.
Depois monte seu modelo treinado na nuvem e recupere os resultados com um bot via webrequest
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Já decidiste como queres que o modelo seja construído? :) Use azure machine learning studio para verificação, ele funciona rápido na nuvem.
Se eu tiver tempo, eu construo um modelo mais tarde e mostro-te como se faz. Em princípio, há ajuda detalhada e exemplos, você pode facilmente fazer tudo sem programação.
Depois construa seu modelo treinado na nuvem e recupere os resultados com um bot via webrequest
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Agora vou tentar descobrir.
Vou tentar perceber isso agora.
Eu já estou a fazer isso, eu reporto mais tarde) A única coisa que você precisa para fazer um conjunto com delimitador "," em vez de ";" para estúdio, caso contrário as colunas não serão definidas corretamente
Há um bom manual com exemplos em russo
Conjunto originalmente para o classificador Reshetov preparado? A propósito, eu deveria reescrevê-lo em mql5 para OpenCl.
Alguém pode construir um modelo com o seu próprio trabalho, e depois veremos como funciona em conjunto!!!!!.
árvores de decisão azuis, árvores de decisão vermelhas, comparação de 2 modelos, treinamento/teste de amostra 75\25
Agora é só carregar a experiência para o estúdio e brincar com ela https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Você pode apenas mudar modelos de treinamento, substituir outros blocos, por exemplo, rede neural, fazer um filtro de características, algumas transformações sobre características, etc., etc.
Para uma rede neural você também precisará fazer alguma normalização, já que as árvores de decisão funcionam sem ela.
Eu não tenho sido capaz de treinar o modelo, os preditores e o alvo não fazem sentido.
Agora é só carregar a experiência para o estúdio e brincar com ela https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Você pode apenas mudar modelos de treinamento, substituir outros blocos, por exemplo, rede neural, fazer um filtro de características, algumas transformações sobre características, etc., etc.
Para uma rede neural você também precisará fazer alguma normalização, já que as árvores de decisão funcionam sem ela
A experiência é boa, mas como usar seus resultados em MT? Posso descarregar o modelo e colocá-lo em um indicador para ver como ele funciona em uma área fora da amostra????