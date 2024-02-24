Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 372
p. 126

Exemplo 5.4.
p. 126
Exemplo 5.4.
o livro é o tal.
p. 126
Exemplo 5.4.
Sim, não percebi logo..., aqui...
Sim, eu não percebi logo..., aqui tens.
Não pode haver dependência onde não há correlação. A correlação pode ser linear ou não-linear, mas será se houver dependência.
Pode haver uma correlação quando não há correlação - uma falsa correlação.
Eu não apaguei um único post neste tópico.
Bendat J., Pearsol A.
Análise Aleatória de Dados Aplicada: Traduzido do inglês: World, 1989.
Na p. 126
EXEMPLO 5.4. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DEPENDENTES NÃO CORRELACIONADAS.
"Este documento discute em detalhes o problema do supertreinamento da rede neural, identifica suas causas e propõe uma maneira de resolver o problema.
1. Porque é que uma rede neural é requalificada?Qual é a razão para o re-treinamento da rede neural? Na verdade, pode haver várias razões para isso:
Dmitry, desculpa, mas suspeito que ou estás a tentar enganar-me, ou a brincar, ou apenas estúpido, com todo o respeito... Não se pode ver de um exemplo trivial que dois atributos têm ambos correlação zero com o alvo, MAS ambos são significativos, nenhum deles pode ser abandonado, a dependência linear é zero, não 100% linear, ou seja, a correlação pode ser zero e o conjunto de dados é completamente previsível, o que a sua afirmação é completamente previsível:
refuta completamente.
Claro que estou a ser parvo!
Escrevi claramente neste tópico: "Vou ser honesto e franco - diagnostiquei-me com NS há alguns anos atrás e abandonei este método.Então como exatamente para NS - difícil para mim dizer. Talvez haja algo na NS que lhe permita encher tudo à mão sem pré-selecção.Para todos os métodos de DM a abordagem que tenho indicado". (с)
Se eu escrevi várias vezes que não sou versado no NS e não sei como as coisas funcionam lá, e aparece algo que começa a gritar e a dar exemplos do NS - que queixas para mim?
Eu escrevi clara e francamente:
1. A dimensionalidade diminuirá.
2. sobre a precisão do modelo - NÃO CONHECO!
Mas ainda haverá alguém que começará a ficar burro....
A correlação das variáveis não significa a possibilidade de predição. Os pares podem ser correlacionados. Isso significa que eles estão correlacionados, mas é impossível prever um deles através do outro, porque eles mudam simultaneamente e não antecipam. Isso é no que diz respeito à correlação!!!!
Mentiras novamente, não há correlação não linear é uma estrutura matemática definida RAMENTE como adição ou cosseno, pelo menos estude wikipedia antes de falar bobagens.
Vamos passar por isso como na escola - a partir do básico. O que é "correlação não-linear" e como é calculada:
http://metr-ekon.ru/index.php?request=full&id=412